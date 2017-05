Totalschaden am eigenen Auto, Beschädigung eines geparkten Ferrari, verunreinigter Boden nach Unfall – der 23 Jahre alter Autofahrer, der am Sonntagmorgen bei Dogern von der B34 abkam, muss mit erheblichen Forderungen rechnen. Außerdem wurde er seinen Führerschein los.

Erheblichen Sachschaden verursachte ein 23-jähriger Autofahrer, als er am frühen Sonntagmorgen bei Dogern von der Fahrbahn abkam. Er befuhr zuvor mit seinem Audi RS4 die B34 von Abbruck in Richtung Waldshut.



Zeugen gaben an, er sei mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Auf Höhe der Schnötkreuzung geriet der Audi-Fahrer vermutlich wegen der hohen Geschwindigkeit auf eine Verkehrsinsel und durchbrach dann ein Metallgeländer.



Dahinter kollidierte er mit einem Werbemetallturm, bevor er auf der Fahrzeugseite liegen blieb. Der augenscheinlich leicht verletzte Audi-Fahrer konnte das Auto selbstständig verlassen.



Bei dem Unfall wurde ein in der Nähe geparkter Ferrari beschädigt. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden, berichtet die Polizei. Der Fremdschaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich. Es musste auch Erdreich abgetragen werden, das mit Betriebsstoffen verunreingt war.



Die aufnehmenden Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, ihm wurde Blut abgenommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.



Aller Voraussicht nach kommen erhebliche Schadenersatzforderungen auf den Unfallverursacher zu, so die Polizei. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen.