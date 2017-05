Dogern Rätsel um nächtlichen Alarm bei Dogern: Es war nicht das Atomkraftwerk

Sirenenalarm hat in der Nacht auf Freitag Bewohner in Dogern aufgeschreckt. Nach Polizeiangaben konnte die Quelle nicht ermittelt werden. Das Schweizer Atomkraftwerk Leibstadt scheidet als Verursacher aus.

Etwa eine Minute dauerte der sirenenähnliche Heulton, der gegen 2 Uhr in der Nacht auf Freitag Bewohner von Dogern aus dem Schlaf geschreckt hat. Laut Auskunft des Polizeipräsidiums Freiburg gingen beim Revier in Waldshut drei besorgte Telefonanrufe ein. Die Polizei versuchte, die Ursache zu klären. Nach Rückfrage beim Schweizer Kernkraftwerk Leibstadt (KKL), das direkt auf der anderen Seite des Rheins steht, kam die beruhigende Nachricht: Dort war kein Alarm ausgelöst worden. KKL-Sprecherin Karin Giacomuzzi erklärte auf Anfrage von SÜDKURIER Online, dass Sicherheitsleute des Werks den Heulton auf der deutschen Rheinseite gehört und darauf hin bei der Rheinkraftwerke Albbruck-Dogern (Radag) angerufen hätten. Auch die Polizei erkundigte sich in der Nacht bei der Radag. Ergebnis: Von dort kam der Sirenenton ebenfalls nicht. Am Stauwehr wird bei Überflutung des Unterwasser-Bereichs automatisch ein Alarm in Verbindung mit einer Lautsprecheransage aktiviert. Das war jedoch in dieser Nacht nicht der Fall.

Weitere Abklärungen der Polizei blieben ohne Ergebnis. Wie am Freitag ein Sprecher des Polizeipräsidiums auf Anfrage mitteilte, konnte die Quelle des Sirenentons nicht ermittelt werden. Als mögliche Ursache nicht ausgeschlossen werden könne etwa eine Diebstahls-Alarmanlage, entweder an einem Gebäude oder an einem Auto.