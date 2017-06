Dogern Pfarrkirche St. Clemens in Dogern wird 250 Jahre

Das 250-jährige Bestehen seiner Pfarrkirche St. Clemens feiert die katholische Pfarrgemeinde Dogern am Sonntag, 9. Juli. Der Festgottesdienst mit Erzbischof Stefan Burger ist der eigentliche Höhepunkt der Feierlichkeiten.

Dogern – Das 250-jährige Bestehen seiner Pfarrkirche St. Clemens feiert die katholische Pfarrgemeinde Dogern am Sonntag, 9. Juli. Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet ein Festgottesdienst um 9.30 Uhr, zu dem der Freiburger Erzbischof Stefan Burger nach Dogern kommen wird.

Die erste urkundliche Erwähnung einer Kirche in Dogern stammt aus dem Jahre 1278. Sie stand in unmittelbarer Nähe des Rheins, denn dort lebte auch ein Großteil der Bewohner, die sich von der Landwirtschaft und vom Fischfang ernährten. Der damals noch nicht kanalisierte Strom stellte eine stete Gefahr dar. Immer wieder kam es zu verheerenden Überschwemmungen, vor denen auch das Gotteshaus nicht verschont blieb. Eine Schilderung einer solchen Katastrophe stammt von Pfarrer Johann Josef Danzer (1749 bis 1775): „Der ganze Kirchhof stand unter Wasser. Das Haus des Sigrist Knecht drohte den Rhein hinab zu schwimmen.

Auch die Kirche war in Gefahr. Ich selbst musste unter Lebensgefahr auf zwei Dielen in die Kirche hineinfahren, um das Hochwürdige und die wertvollen Kirchensachen in Sicherheit zu bringen.“ Vor diesem Hintergrund reiften Überlegungen, auf überschwemmungssicheren Gelände im „Oberdorf“ eine neue Kirche zu errichten.Den entscheidenden Impuls gab Fürstabt Martin Gerbert vom Kloster St. Blasien, das im Jahre 1684 von der Stadt Bern das Patronat über Dogern übernommen hatte. Am 29. Februar 1765 fertigten Vogt Conrad Ebner und der Fürstabt ein Vertragswerk, das die Zuständigkeiten regelte: Die Gemeinde stellt den Platz für die Kirche und den Friedhof, liefert Bausteine und Ziegel für den Turm und das Langhaus, übernimmt den Abriss der alten Kirche und kommt für sämtliche „Hand- und Fuhrfronen“ auf.

Das Kloster verpflichtet sich zum Bau des Chores und der Sakristei und übernimmt die Kosten für sämtliche „Handwerksarbeit“. Vereinbart wurde auch ein Kostenvoranschlag: 600 Gulden für den Bauplatz, 3000 Gulden für Dogern und die Filialorte Kiesenbach, Eschbach und Gaiß und 3000 Gulden für den Baumeister Ferdinand Weizenegger aus Waldshut.

Am 3. November 1765 feierte Pfarrer Danzer mit seinen „Pfarrkindern“ den letzten Gottesdienst in der alten Pfarrkirche, und im Frühjahr 1766 erfolgte die Grundsteinlegung für das neue Gotteshaus. Auf den Baufortschritt warf Fürstabt Martin Gerbert ein waches Auge, so dass der spätbarocke Bau bereits 1767 fertiggestellt war. Die offizielle Weihe fiel in die Amtszeit von Pfarrer Johann Baptist Claus (1775 bis 1810) und erfolgte am 19. Juli 1775 durch den Konstanzer Weihbischof Johann Nepomuk von Hornstein. Am gleichen Tag wurde auch das Sakrament der Firmung gespendet. Die Zahl der Firmlinge ruft heute nicht geringes Erstaunen hervor: Dogern 190, Albbruck 84, Kiesenbach 70, Gaiß 40 und Eschbach 20.

Kosten für Errichtung

Auf rund 600 Gulden lautete der Kostenvorschlag für die Errichtung der neuen Dogerner Pfarrkirche im Jahre 1766. Allein 3000 Gulden entfielen auf den Baumeister Ferdinand Weizenegger aus Waldshut. Diese relativ hohe Summe erklärt sich aus dessen Arbeitsvertrag: „Weizenegger hat das Bauwerk nach dem Riss (Bauplan) vom Fundament bis unter das Dach und den Turm bis unter die Kuppel mit gutem Mauerwerk auszuführen. Alle Steinhauerarbeit muss er auf seine eigenen Kosten machen lassen, ebenso die Steine setzen und legen. Die Mauern muss er innen und außen gut bestechen und weißeln und alle notwendigen Teile anstreichen lassen. Die Farben und Pinsel muss er selbst stellen. Ferner muss er alles Handwerksgeschirr, auch die Nägel und Klammern für das Gerüst, stellen. Dem Zimmermann muss er mit seinen Leuten beim Aufrichten helfen.“