Dogern Pfarrgemeinde Dogern feiert 250-jähriges Bestehen ihrer Pfarrkirche

Die katholische Pfarrgemeinde Dogern feiert in diesem Jahr das 250-jährige Bestehen ihrer Pfarrkirche St. Clemens. Zum Festgottesdienst am Sonntag, 9. Juli, wird auch Erzbischof Stefan Burger kommen.

Dogern (lid) Das 250-jährige Bestehen ihrer Pfarrkirche St. Clemens feiert die katholische Pfarrgemeinde Dogern in diesem Jahr. Aus diesem Anlass hat das Gemeindeteam mehrere Veranstaltungen geplant und vorbereitet. Der Auftakt erfolgt am Sonntag, 21. Mai, mit einem Familiengottesdienst, der unter dem Motto „Zeitreise“ stehen wird.

Offizielle Feierlichkeiten

Das offizielle Jubiläum feiert die Pfarrgemeinde am Sonntag, 9. Juli, mit einem Festgottesdienst, zu dem Erzbischof Stefan Burger nach Dogern kommen wird. Die musikalische Umrahmung besorgt der Kirchenchor. Anschließend findet ein Festakt in der Gemeindehalle statt, den der Musikverein Dogern musikalisch ausschmücken wird. Für den Nachmittag sind eine Kirchenführung mit Rolf Martin und eine Orgelführung mit Werner Läuger vorgesehen. Mit einer Vesper findet der Festtag seinen Abschluss.

Am Abend des 9. September geht es mit einer Lichtfeier auf dem Gelände des Radsportvereins am Rhein weiter. Die Gestaltung obliegt der Musikgruppe „Die weißen Wölfe“ aus Unteralpfen. Für das leibliche Wohl wird die Kolpingfamilie sorgen. Den Abschluss der Festveranstaltungen bildet ein Benefizkonzert am 8. Oktober mit dem Männergesangverein, dem Musikverein, dem Kirchenchor und dem Damenchörle in der katholischen Pfarrkirche.

Blick auf die Geschichte

Die erste katholische Kirche in Dogern stand in unmittelbarer Nähe des damals noch nicht kanalisierten Rheins. Schlimme Hochwasser, so in den Jahren 1749 und 1764, führten immer wieder zu beträchtlichen Schäden, was die Überlegung reifen ließ, das Gotteshaus auf überschwemmungssicheren Gelände, am heutigen Standort, neu zu errichten. Die Genehmigung hierzu erteilte die Patronatsherrschaft, das Kloster St. Blasien, unter Fürstabt Martin Gerbert II im Jahre 1765. Der Bau der Kirche erfolgte in den beiden nachfolgenden Jahren.