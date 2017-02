Dogern Neue Gesichter im Vorstand des Tennisclubs Dogern

Tennisclub Dogern zieht Bilanz. Dietmar Tröndle löst Vorsitzenden Guido Mayer-Piening ab. Ehrungen für gute Geister des Vereins.

Dogern (lid) Der Tennisclub Dogern hat einen neuen Vorsitzenden. Bei der Hauptversammlung im „Hirschen“ trat Dietmar Tröndle (Maschinenbau-Ingenieur i. R.) die Nachfolge von Guido Mayer-Piening an, der wegen starker beruflicher Inanspruchnahme um Ablösung bat. Gleiches galt für die für Veranstaltungen zuständige Beisitzerin Viktoria Mayer-Piening. Ihre Nachfolgerin wurde Sieglinde Fischer-Jockers. Das bisher unbesetzte Amt des Jugendwarts übertrug die Versammlung Mike Arnold. Ebenfalls neu rückte Roland Küpfer als Beisitzer in den Vorstand. Eine Wiederwahl erfuhren die Kassenprüfer Heinz Jockers und Gabi Topka. Die Wahlleitung hatte Hanns Ebner inne. In seinem Rückblick erinnerte Guido Mayer-Piening unter anderem an zwei Plauschturniere und an die Kooperation mit der Grundschule.

Die derzeitige Mitgliederzahl bezifferte er auf 235. Im Vereinsjahr 2016 verließen 33 Mitglieder den Verein, und 30 kamen neu hinzu. Als die vordringlichste Aufgabe für das neue Jahr bezeichnete er nach dem Ausscheiden von Ingvar Goerzen die Suche nach einem neuen Trainer. „Dies wird nicht einfach sein“, betonte er, „denn wir müssen ihm eine Mindestanzahl von Stunden, idealerweise 40, zur Verfügung stellen. Derzeit können wir lediglich zehn Stunden gewährleisten.“ Als weitere Pflichtaufgaben für das neue Jahr benannte er Unterhaltungsmaßnahmen an der Beregnungsanlage und am Dach des Clubhauses.

Die sportliche Bilanz beleuchtete Sportwart Stephan Topka. An der Medenrunde 2016 nahm der Verein mit zwölf Mannschaften teil. Am erfolgreichsten schnitten die erste Damenmannschaft und das Mixed-Team ab, die jeweils die ersten Plätze in ihrer Spielklasse belegten.

Zwölf Mannschaften werden auch bei der Medenrunde 2017 an den Start gehen. Schwarze Zahlen schrieb Rechnerin Carina Pfeiffer. Die sachliche Richtigkeit der Jahresrechnung bestätigten die beiden Prüfer Heinz Jockers und Gabi Topka.

Der abschließende herzliche Dank des Vorsitzenden, mit Präsenten sichtbar gemacht, galt den „guten Geistern“ des Tennisclubs: Marga Hausmann, Iris Feil, (gärtnerische Gestaltung der Platzanlagen), Stefanie Gey, Axel Gey (Pflege der Plätze), Jutta Kargon (Internet) und Ruth Schlageter (Kooperation Schule-Verein)