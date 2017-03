Dogern Männergesangverein Dogern ehrt langjährige Mitglieder

Männergesangverein Dogern zieht Bilanz und ernennt Eckehard Schlag zum neuen Ehrenmitglied. Dirigent Ulrich Tom ist mit Leistungen seiner Sänger sehr zufrieden.

Dogern (lid) Mehrere Ehrungen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Männergesangvereins Dogern am Freitagabend im Hirschen. Seit 50 Jahren aktiver Sänger ist Adolf Kaiser, davon 41 Jahre beim Männerchor Dogern. Für diese langjährige Treue überreichte ihm der Vorsitzende Bernhard Bauer die goldene Ehrennadel des Deutschen Sängerbundes. Zum Ehrenmitglied ernannte der Verein Eckehard Schlag. "Er ist einer unserer Treuesten", so Bauer in seiner Laudatio, "sowohl was das Singen als auch die Arbeitseinsätze anbetrifft". Nicht zuletzt erfuhr Benno Reinhard, der nach 15 Jahren sein als Vizedirigent abgab, eine Ehrung. Als Nachfolger stellte der Vorsitzende Wilhelm Herrmann vor. Im Hinblick auf die Erstellung einer CD sprachen Schriftführer Horst Rösch und Vorsitzender Bernhard Bauer in ihren Rückblicken von einem "Kraftakt", hinter dem die öffentlichen Auftritte etwas zurücktraten. Im Berichtszeitraum fanden 43 Proben statt, deren Besuch bei 77 Prozent lag. Nie gefehlt hatten Klaus Müller, Karl Ebner und Walter Krieg, gefolgt von Eckard Schlag, Lothar Widmer, Horst Rösch, Manfred Lampe und Roland Schmidt mit zwei oder drei Fehltagen. Bezüglich der einzelnen Stimmen erzielte der zweite Bass mit 82 Prozent den besten Wert.

Die Anzahl der aktiven Sänger bezifferte Bauer auf 39. "Der Altersunterschied", so der Vorsitzende weiter, "erstreckt sich von 15 bis 91 Jahre." Mit "sehr angetan" bewertete Dirigent Ulrich Tom die Leistungen seiner Sänger. Im Zusammenhang mit der Erstellung der CD deutete er eine Zäsur an. "Ohne dass bereits konkrete Vorstellungen bestehen", sagte er, "wollen wir neue Sänger- und Liederpfade einschlagen." Einen ausgeglichenen Finanzbericht legte Rechner Lothar Widmer vor. Die Richtigkeit der Jahresrechnung bestätigten die Prüfer Werner Widmer und Eduard Kaltenbacher. "Es ist schön, dass es euch gibt", lobte Bürgermeister Matthias Guthknecht. Der abschließende Dank des Vorsitzenden galt dem Wirtepaar Hanspeter und Renate Albiez. Seit der Vereinsgründung vor 165 Jahren stellen die Hirschenwirte dem Verein das Probenlokal zur Verfügung.