Dogern Männerchor Dogern präsentiert bei Jahreskonzert Lieder ihrer neuen CD

Dogern – Ein vor der Öffentlichkeit lange gehütetes Geheimnis lüftete der Männerchor Dogern am Samstagabend bei seinem Jahreskonzert in der Gemeindehalle: Unter der Leitung von Ulrich Tomm erklangen 20 Lieder aus der CD, die die 37 Sänger während der beiden letzten beiden Jahre aufgenommen hatten, und die den Titel „Klangschätze“ trägt. Die gut 350 Besucher erfuhren bei der Präsentation von Heimat-, Trink-, Wander- und Jagdliedern und von geistlichen Gesängen einen Einblick in das breitgestreute Repertoire des Chores. Zu hören waren Lieder in der Vertonung so bekannter Komponisten wie Friedlich Silcher, Carl Maria von Weber, Franz Schubert und Gerbert Mutter und von Ulrich Tomm selbst.

Bei deren Widergabe bestach der Chor einmal mehr durch sein feinfühliges Interpretationsvermögen. Weder Sprache, noch Harmonik, noch Dynamik ließen irgendwelche Wünsche offen. Bemerkenswert war auch, dass alle 20 Lieder auswendig zu Gehör gebracht wurden. Die Zuhörer waren begeistert, und so konnten zum Schluss einige Zugaben denn nicht ausbleiben. Auch zur Moderation hatte sich der Verein etwas Besonderes einfallen lassen. Aus dem himmlischen Olymp schwebte Polyhymnia, die Muse des Chorgesangs (Stefanie Ruhnke), ein und schuf mit ausgereiften Texten die Verbindung zwischen den einzelnen Vorträgen.

Einen gelungenen Auftakt setzte der Chor mit dem Lied „Die Kapelle“, mit jenem Lied also, das der Chor im Gründungsjahr 1852 unter der Leitung des Dirigenten-Unterlehrer Karl Moser als erstes eingeübt hatte. In gelungener Choreografie begaben sich die Sänger anschließend auf Wanderschaft. Sie priesen die Schönheit der Heimat (unter anderem „Abend auf dem Bürgelrain“ und „Schwarzwald“), ehe sie sich mit eine tiefe Andacht ausstrahlenden geistigen Gesängen (unter anderem „Sanctus“ und „Ave Maria“) und mit dem Volkslied „Kein schöner Land“ zur Nachtruhe nieder ließen.

Das Einatmen der Morgenstimmung (unter andrem „Die Thale dampfen“) und mit der Begegnung mit einer Jagdgesellschaft („Die Jagd ist aufgegangen“) ging es nach einer Pause weiter. Nicht fehlen durfte die Einkehr in eine Schenke, wo sich das Lob auf den Wein und auf das Bier („Bacchus“, „Lob des Bieres“) die Waage hielten. Zwei Liebeslieder („Süß Liebe liebt den Mai“ und „Rendezvous“) bildeten den krönenden Abschluss.

Der abschließende Dank des Vorsitzenden Bernd Bauer galt im Besonderen dem Dirigenten Ulrich Tomm, der Moderatorin Stefanie Ruhnke, Felix Lohrer (Licht und Ton), Jenny Lohrer (Bühnenbild, Kostüme) und nicht zuletzt den Sponsoren: „Ohne diese wäre die Aufnahme der CD nicht möglich gewesen.“

