Dogern Kolpingfamilie ehrt langjährige Mitglieder

Freude über Urkunden und Ehrennadeln. Kolpingfamilie Dogern ehrt langjährige Mitglieder. Vertrauen in dreiköpfiges Leitungsteam. Blick auf kommende Termine.

Dogern (lid) Ehrungen für die langjährige Mitgliedschaft standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Kolpingfamilie Dogern am Sonntagabend im Pater-Gerster-Haus. Seit 60 Jahren gehören Karl Ebner und Josef Rimmele der Gemeinschaft an, seit 50 Jahren ist Franz Tröndle Mitglied, und seit 25 Jahren sind Gerhard Ekert und Elmar Stehle dabei.

Urkunden und Ehrennadeln waren die Anerkennung für die langjährige Treue. Ehrend gedachten die Mitglieder des im vergangenen Jahres verstorbenen Ehrenpäses, Ehrendomherr Karl Leib. Einen zügigen Verlauf nahmen die anstehenden Wahlen, die unter der Leitung von Präses Pfarrer Ulrich Sickinger standen.

Eine Wiederwahl erfuhr das dreiköpfige Leitungsteam, bestehend aus Karl-Heinz Wehrle, Rolf Martin und Roland Fäßle, Rechner Franz Tröndle, Schriftführerin Magda Fäßle und die Beisitzer Axel Martin und Ursula Tröndle. Als weitere Beisitzer kamen Kathrin Wehrle, Tamara Martin und Alfons Tröndle hinzu.

Die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres, unter anderem eine Auffrischung des Erste-Hilfe-Kurses, ein Grillfest, die Gestaltung einer Gebetsstunde am Gründonnerstag und eines lebendigen Adventskalenders sowie die Teilnahme an der Beisetzung von Pfarrer Karl Leib, ließ Schriftführerin Magda Fäßle Revue passieren. An der Internationalen Kolpings-Friedenswanderung in Prag nahmen Christel und Elmar Stehle teil. Als Erfolg erwies sich eine Schuhsammelaktion im Dezember.

Rund 300 Paar Schuhe gingen ein und wurden zugunsten einer Hilfsaktion in der dritten Welt an das Kolpingswerk in Köln weitergeleitet. Von einem leichten Minus in der Kasse berichtete Rechner Franz Tröndle, der dieses Amt seit 43 Jahren verwaltet. Die sachliche Richtigkeit bestätigten die beiden Prüfer Gerhard Ekert und Josef Amann.

Die Vorhaben des laufenden Jahres stellte Karl-Heinz Wehrle vor. Vorgesehen sind unter anderem ein Vortrag zum Thema Luftfahrt, ein Morgenspaziergang im Dogerner Wald, die Teilnahme an der internationalen Kolpings-Friedenswanderung in Sarnen/Schweiz, eine Betriebsbesichtigung und ein Ausflug in den Raum Meßkirch-Siegmaringen.