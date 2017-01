Kollision am frühen Morgen: Audi und VW enden als Totalschaden

Mit doppeltem Totalschaden endete am Dienstagmorgen die Kollision eines VW-Lieferwagens mit einem Audi.

Gegen 5.15 Uhr war ein 22-jähriger alter Mann mit seinem VW Crafter auf der B 34 zur Schnöt-Ampel unterwegs. An der Ampel wartete bei Rotlicht ein 40-Jähriger mit seinem Audi A4. Dies hatte der junge Crafter-Fahrer nicht bemerkt, sodass er laut Polizeiangaben nahezu ungebremst auf den Audi auffuhr. Trotz des heftigen Aufpralls sei niemand verletzt worden, so der Polizeibericht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mindestens 30 000 Euro.