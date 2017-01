Dogern Kirchenjahr 2016: Gemeinsam viel bewegt und erlebt

Katholische und evangelische Christen haben mit einem Gottesdienst traditionell den kirchlichen Jahresabschluss gefeiert und dabei auf zahlreiche Aktivitäten zurückgeblickt.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst feierten die katholischen und evangelischen Christen Dogerns den kirchlichen Jahresabschluss traditionell gemeinsam. Am Altar standen seitens der evangelischen Kirchengemeinde Dekanin Christiane Vogel und für die katholische Kirchengemeinde Gemeindereferentin Regina Bausch-Isele.

In seinem Rückblick erinnerte der katholische Pfarrgemeinderat Christoph Frei unter anderen an den Tod von Pfarrer Karl Leib, an die Aufführung der Osterkantate durch den katholischen Kirchenchor, an die Sternsingeraktion, die über 5000 Euro einbrachte, an die Wallfahrt nach Todtmoss mit 35 Fußpilgern, an die Neustrukturierung der katholischen Pfarrbibliothek mit 500 neuen Büchern und an den Suppensonntag mit einem Reinerlös von 3360 Euro für die Dogerner Missionare Pater Richard Jehle (Südafrika), Schwester Josianne Behlau (Burundi) und Schwester Mirjam Wagner (Marokko). Nicht unerwähnt ließ er die DPS-Pfadfinderinnen, die im Jahre 2016 ihr 50-jähriges Bestehen feierten.

Einen Blick zurück warf auch die evangelische Kirchengemeinderätin Jenny Lohrer. Schwerpunkte bildeten der Beginn des Reformationsjahres, die Konfirmation, die Betreuung durch den neuen Pfarrer Matthias Hasenbrink und nicht zuletzt zahlreiche kirchenmusikalische Veranstaltungen.

Als einen Tag der Dankbarkeit ("Wir sind noch da") und des Innehaltens bezeichnet Dekanin Christiane Vogel den letzten Tag des alten Jahres. Sie rief dazu auf, auch im neuen Jahr Gottes Wille in Planen und Handeln einzubeziehen. "Unter seiner Obhut wird vieles leichter", so die Dekanin. Ein Gedenken galt der 22 Verstorbenen, die im abgelaufenen Jahr auf dem Dogerner Friedhof ihre letzte Ruhestätte fanden. Für jeden von ihnen wurde eine Kerze entzündet. (lid)