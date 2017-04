Dogern Kirchenchor Dogern: Dickes Lob von Pfarrer Sickinger

Bei der Hauptversammlung des katholischen Kirchenchores Dogern standen Ehrungen im Mittelpunkt. Helena Helmes und Elisabeth Kumle singen seit 40 Jahren mit. Pfarrer Ulrich Sickinger überschüttet die Sängerinnen und Sänger mit viel Lob und Anerkennung.

Die Ehrung langjähriger Sängerinnen stand im Mittelpunkt der Hauptversammlung des katholischen Kirchenchores Dogern. Seit 40 Jahren gehören Helena Helmes und Elisabeth Kumle dem Chor an. Aus der Hand der beiden Vorsitzenden Thekla Tröndle und Beatrix Brödlin erhielten beide eine Ehrenurkunde des Diözesancäcilienverbandes Freiburg. Dankesworte und kleine Präsente gab es für Brigitte Perzlmaier, Thekla Tröndle (beide 20 Jahre), Sylvia Frei (15 Jahre), Ulrike Götz, Marco Schäfer und Stephan Schonhardt (jeweils zehn Jahre).

Einen zügigen Verlauf nahmen die anstehenden Wahlen, die unter der Leitung von Präses Pfarrer Ulrich Sickinger standen und die eine Veränderung in der Zusammensetzung des Vorstandes erbrachten. Die Nachfolge der nicht mehr kandidierenden Kassiererin Bettina Wichtel tritt Sylvia Frei an, und als Beisitzerinnen fungieren künftig Ellen Ekert und Monika Kalt. Eine Wiederwahl erfuhren die beiden Vorsitzenden Thekla Tröndle und Beatrix Brödlin sowie Schriftführer Marco Schäfer.

Das Jahresgeschehen ließ Schriftführer Marco Schäfer Revue passieren. Elf Mal bereicherten die 36 Sänger Gottesdienste. Die 36 Aktiven teilen sich auf in sechs Tenöre, zehn Bässe, zwölf Sopranistinnen und acht Alt-Sängerinnen. Das Durchschnittsalter beläuft sich auf 57,9 Jahre, Das musikalische Rüstzeug erwarb sich der Chor in 41 Proben. „Zusammen mit den Auftritten waren wir 5130 Minuten beisammen, das sind drei Tage, 13 Stunden und 30 Minuten“, merkte Schäfer an. Von einem leichten Überschuss in der Kasse berichtete Bettina Wichtel.

Die sachliche Richtigkeit der Jahresrechnung bestätigten Ellen Ekert und Brigitte Perzlmaier. Ein dicht gedrängtes Programm erwartet die Sänger dieses Jahr. Höhepunkt wird die Gestaltung Gottesdienstes mit Erzbischof Stefan Burger am 9. Juli anlässlich der Feier zum 250-jährigen Bestehen der Dogerner Pfarrkirche sein.

Ihre Zufriedenheit mit den Leistungen des Chores äußerte Chorleiterin Christine Böhler, erbat sich jedoch eine Verbesserung in Sachen Pünktlichkeit und Aufmerksamkeit. Mit einem Lob wartete auch Pfarrer Ulrich Sickinger auf: „Für mich ist es eine Freude, mit Euch Liturgie zu feiern. Hut ab! Macht weiter so.“ Den Dank des Pfarrgemeinderates überbrachte Christoph Frei: „Ihr seid ein Eckpfeiler unserer Kirchengemeinde Euer Singen als Beitrag zum Glaubenerleben durch die Gottesdienstbesucher verdient uneingeschränkte Anerkennung.“