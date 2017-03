Dogern Jazztanzclub Dogern sucht neue Trainerin

Jazztanzclub Dogern zieht Bilanz und bestätigt Vorsitzende Ruth Schlageter für weitere zwei Jahre im Amt. Inka Kircher löst Kassierer Martina Genter ab. Der Jazztanzclub sucht neue Trainerin für den Kinder- und Jugendbereich.

Dogern (lid) Mit einer neuen Kassiererin geht der Jazztanzclub Dogern in die beiden nächsten Vereinsjahre. Bei der Hauptversammlung am Dienstagabend trat Inka Kircher die Nachfolge von Martina Genter an, die nach siebenjähriger Tätigkeit im Vorstand wegen einer beruflichen Auszeit um Ablösung bat. Eine einstimmige Wiederwahl erfuhr die Vorsitzende Ruth Schlageter. "Noch einmal für zwei Jahre, dann wird auch meine Vorstandstätigkeit beendet sein", betonte sie.

In ihrem Rückblick erinnerte die Vorsitzende an die Höhepunkte des abgelaufenen Vereinsjahres: Bewirtung beim Neujahrsempfang der Gemeinde, Auftritte beim Dorffest, Teilnahme beim Dogerner Kindersommer und beim Weihnachtsmarkt und Übergabe einer Spende von 1000 Euro (Erlös aus der Bewirtung beim Neujahrsempfang und beim Weihnachtsmarkt 2015) an den DRK-Ortsverein. Die derzeitige Mitgliederzahl bezifferte sie auf 191 Aktive, 16 passive Mitglieder und auf 37 Kinder und Jugendliche. Als ein vordringliches Anliegen der nahen Zukunft bezeichnete sie nach dem Ausscheiden von Evi Joachim die Suche nach einer neuen Trainerin für den Kinder- und Jugendbereich.

Trotz enormer Ausgaben, unter anderem rund 16 000 Euro für die Übungsleiter und 3600 Euro für die Hallenmiete, erwirtschaftete der Verein laut Bericht der Rechnerin Martina Genter im Berichtszeitraum ein leichtes Plus in der Vereinskasse. Für 2017 sind rund 30 000 Euro an Ausgaben und Einnahmen vorgesehen. Die sachliche Richtigkeit der Jahresrechnung bestätigten die beiden Prüferinnen Inge Pfeiffer und Edith Welte. Einstimmig beschlossen die Mitglieder eine einmalige Senkung des Mitgliederbeitrags von 150 auf 130 Euro. Die Grüße des verhinderten Bürgermeisters Matthias Guthknecht überbrachte dessen Stellvertreter Heinz Jockers. "Ihr seid ein tolles, wertvolles Mitglied unserer Vereinsgemeinschaft", so sein Kompliment.