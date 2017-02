Dogern Jazz am Hochrhein: Joni's Soul tritt am 1. April auf

„Jazz am Hochrhein“: Joni's Soul tritt am 1. April auf

Mit dem Auftritt der Londoner Band Joni's Soul am 1. April ehrt die Reihe „Jazz am Hochrhein“ das Lebenswerk von Joni Mitchell. Karten gibt es schon im Vorverkauf.

Waldshut/Dogern (jos) Woodstock und Kloster Banz, Burg Waldeck und Zelt Musik Festival, Freiburg: Nahezu jeder von uns kennt Dutzende Veranstaltungsorte, an denen er einmal ein legendäres Konzert erleben möchte, oder von dem er mit wehmütigem Blick berichten könnte, dabei gewesen zu sein.

Unzählige nostalgische Erinnerungen werden wach, wenn wir Namen wie Eric Clapton, Van Morrison, Bob Dylan, Joe Cocker oder Stevie Wonder hören und plötzlich weht Sehnsucht durch die Herzen musikbegeisterter Jazzliebhaber, die in nächster Zukunft die Gelegenheit haben werden, all diesen Musikgiganten wenigstens mental nahe zu sein.

Am 1. April kann dieser Traum wahr werden: Die Band Joni's Soul aus London tritt in der Reihe „Jazz am Hochrhein“ im Sedus Werk in Dogern auf. Zusammen mit renommierten Studiomusikern aus Großbritannien entführt die Sängerin Gina Foster das Publikum in die 60er und 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, um die Jazz-Phase der legendären Joni Mitchell noch einmal Revue passieren zu lassen. Es gibt wohl kaum eine vielseitigere Musikerin als dieses absolute Ausnahmetalent, die fast all ihre Texte und Melodien selbst schrieb und sogar die Cover ihrer CDs und vormals LPs selbst gestaltete. Mit nahezu 50 verschiedenen selbsterfundenen Gitarren-Stimmungen brachte sie unzählbare Dilettanten und Berufsmusiker, die ihre Songs nachspielen wollten, zur Verzweiflung. Auch beim Konzert bei Sedus am 1. April stehen sechs verschieden gestimmte Gitarren bereit.

Jochen Sparenberg gelang es zusammen mit Jürgen Glocker, Kulturreferent des Landkreises Waldshut, die Formation Joni's Soul für ein Konzert zu verpflichten. Joni Mitchell schuf mit ihrer CD „Hejira“ ein unvergleichliches Tondokument, das manch jazzbegeisterter Kenner der Materie als einzigen Tonträger mit auf die einsame Insel nehmen würde. Die Band „Joni´s Soul“ wird auch Songs aus diesem legendären Album interpretieren.

ist am Samstag, 1. April, um 20 Uhr im Sedus Werk in Dogern. Karten (20 Euro) gibt es unter Telefon (07751/86­74 01) und im Internet (www.oase-tickets.com).