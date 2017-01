Dogern Heinz Knobloch feiert seinen 80. Geburstag

Der ehemalige Fahrschulen-Besitzer Heinz Knobloch wird am Montag, 16. Januar, 80 Jahre alt. Noch heute sitzt er als Fahrlehrer im Auto und gilt als gefragter Experte in Sachen Straßenverkehr.

Seinen 80. Geburtstag feiert am heutigen Montag Heinz Knobloch in der Albbrucker Straße in Dogern. Als ehemaliger Inhaber der gleichnamigen Fahrschule in Waldshut erfreut sich der Jubilar weit über die Ortsgrenzen hinaus eines hohen Bekanntheitsgrades und einer großen Wertschätzung. Nach wie vor ist er stundenweise als Fahrlehrer tätig.

Heinz Knobloch ist gebürtiger Waldshuter und wuchs zusammen mit drei Geschwistern, einer Schwester und zwei Brüdern, auf. Nach dem Besuch der Volksschule erlernte er im Waldshuter Zimmereibetrieb Hermle den Beruf des Zimmermanns. Der Gesellenprüfung im Jahr 1955 schloss sich eine Vertiefung seiner Kenntnisse im Ruhrgebiet und in Köln an. Zwischen 1958 und 1960 absolvierte er die Ausbildung zum Fahrlehrer. Diesem Beruf ging er zunächst im Raum Heilbronn nach, ehe er sich im Jahre 1967 mit der Übernahme der Fahrschule Tschan in Waldshut selbstständig machte.

2004 übergab er seinen Betrieb an die Fahrschule Michael Martin in Dogern und ist seither weiterhin als Fahrlehrer unterwegs. Rund zwei Millionen Kilometer hat er bisher auf dem Beifahrersitz zurückgelegt, über 3000 Frauen und Männer erlernten bei ihm in Theorie und Praxis die Regeln des Straßenverkehrs. Zwischen 1972 und 2002 stand er der Kreisgruppe Waldshut des Fahrlehrer-Landesverbandes als Vorsitzender vor. Seine Meinung ist nach wie vor gefragt. Immer wieder meldet er sich in der Öffentlichkeit mit fundierten Äußerungen zu aktuellen Fragen im Straßenverkehr zu Wort.

Zeit seines Lebens ist Heinz Knobloch ein Fußballfan. 14 Jahre lang brachte er sich zwischen 1967 und 1981 beim VfB Waldshut als Spielausschuss-Vorsitzender ein, und acht Jahre lang, zwischen 1983 und 1991, steuerte er als Vorsitzender selbst das Vereinsschiff.

Im Jahre 1962 heiratete er seine Ehefrau Lieselotte, mit der zusammen er in wenigen Tages seinen 55. Hochzeitstag feiert. Der Ehe wurden drei Kinder geschenkt. Zur Großfamilie gehören außerdem drei Enkel. Seit 2010 wohnt Heinz Knobloch mit seiner Frau in der Albbrucker Straße in Dogern.