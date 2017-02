Dogern Heimatforscher Franz Falkenstein wird 80 Jahre alt

Franz Falkenstein feiert am 24. Februar 2017 seinen 80. Geburtstag. Der Dogerner Heimatforscher hat sich mit zahlreichen Funden einen Namen gemacht und erhielt für seine Verdienste auch das Bundesverdienstkreuz.

Dogern (lid) Seinen 80. Geburtstag feiert heute der Dogerner Franz Falkenstein. Aufgrund seiner Forschungstätigkeit in den Bereichen Ur- und Frühgeschichte ist der Jubilar eine weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannte Persönlichkeit.

Franz Falkenstein ist gebürtiger Dogerner, wo er zusammen mit einer Schwester aufwuchs. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte er eine Maurerlehre, und dieser Tätigkeit ging er auch nach der Gesellenprüfung nach. Anfang der 70er Jahre erfolgte in Freiburg die Umschulung zum staatlich geprüften Bautechniker. Eine Ergänzung erfuhr diese Ausbildung durch ein Studium im Fach Betriebswirtschaft in Stuttgart. Bis zum Eintritt in den Ruhestand im Jahre 2000 arbeitete er bei der Außenstelle Waldshut des Staatlichen Hoch- und Universitätsbauamt Konstanz, das für alle Landesbauten im Kreis zuständig war. Im Jahre 1959 schloss Franz Falkenstein den Bund der Ehe mit Ehefrau Rita aus Schmitzingen. Dem Paar wurden drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter, geschenkt.

Schon früh entwickelte Franz Falkenstein ein lebhaftes Interesse für alle Dinge, die mit Mineralogie, Fossilien, Geologie, Bergbau, Ur- und Frühgeschichte zu tun hat. "Ich war neugierig auf alles, was sich unter der Erde befindet", bekennt er heute. Als Autodidakt bildete er sich weiter und wurde bald zu einem anerkannten Fachmann. Rund 125 Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und als Broschüren und zahlreiche Ausstellungen in Rathäusern im Kreisgebiet zeugen von seiner Fachkompetenz, und ein Ende ist nicht absehbar. Den bedeutendsten Fund machte er 1998, als er in einer Baugrube bei Waldhaus Skeletteile des ältesten Landsauriers der Welt entdeckte. Von diesem waren bis zu diesem Zeitpunkt lediglich Fußspuren bekannt.

Für seine Arbeit erhielt Franz Falkenstein zahlreiche Preise und Ehrungen. Die wohl bedeutendste war die Überreichung des Bundesverdienstkreuzes am Bande im Jahre 2004 durch den damaligen Landrat Bernhard Wütz.