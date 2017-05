vor 4 Stunden Alfred Lins Dogern Gasthaus Hirschen erhält Wandbild – Enthüllung am 17. Juli

Das Gasthaus zum Hirschen in Dogern erhält ein Wandbild, das den Besuch von Kaiser Josef II im Jahr 1777 in Dogern zeigt. Das Gemälde wird am 15. Juli unter der Anwesenheit von adligen Gästen enthüllt.