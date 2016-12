Dogern Festliche Musik und Krippenfeiern in Dogern

In gewohnt feierlichem Rahmen mit gut besuchten Gottesdiensten feierten die katholische und evangelische Kirchengemeinde Dogern die Weihnachtstage.

Der Auftakt erfolgt am Heiligen Abend im katholischen Gotteshaus mit einer Krippenfeier mit Gemeindereferentin Regina Bausch-Isele. Im Mittelpunkt stand ein von den Erstkommunikanten aufgeführtes Krippenspiel. Die musikalische Umrahmung besorgten Michel Sperling, Birgit Rogg, Michael Vögtle, Selina Reinhardt, Katja Strittmatter und Thomas Ekert. Mit weihnachtlichen Weisen wartete anschließend vor dem Kirchenportal eine Abordnung des Musikvereins auf.

Gut besucht war auch der Familiengottesdienst am frühen Abend in der evangelischen Auferstehungskirche. Als eine Zeit des Wünschens und des Schenkens bezeichnete Pfarrer Matthias Hasenbrink die Weihnachtstage. "Mit dem Kommen von Jesus Christus macht Gott den Menschen ein Geschenk. In ihm nimmt die Liebe Gottes zu den Menschen Gestalt an", so der Geistliche. Viel Beifall gab es auch hier für eine szenische Darstellung mit den Grundschülern Lena Eckert, Carolin Eifert, Louis Henning, Judith Schneble, Philipp Schneble, Merle Stratmann, Nele Stratmann und Marlon Eckert, die Pfarrer Hasenbrink und Jenny Lohrer eingeübt hatten. Nicht der Geburtstag des Kaisers, sondern jener von Jesus Christus sei die zentrale Weihnachtsbotschaft, so die inhaltliche Ausrichtung. Eine tiefe Symbolik prägte den Abschluss des Gottesdienstes. "Tragt in die Welt nun ein Licht", sangen die Besucher, eine Kerze in der Hand, beim Verlassen des Gotteshauses.

Nur noch Stehplätze gab es am Abend bei einem Familiengottesdienst in der katholischen Kirche. Den Festgottesdienst am ersten Feiertag umrahmte der katholische Kirchenchor unter der Leitung von Christine Böhler. "Durch die Geburt Jesu bekommt das menschliche Leben seinen Sinn. Ihm zu vertrauen, schenkt Hoffnung auch in schwierigen Zeiten", so Pater Bernhard Fuhrmann in seiner Predigt.