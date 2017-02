Dogern Fass-Fridli: Dogerner Zunft verdankt ihm ihren Namen

Fass-Fridli ist die Traditionsfigur der Wiischmöckcher. Die Dogener Zunft, die ihren 65. Geburtstag am 4. und 5. Februar mit einem Narrentreffen feiert, verdankt ihm ihren Namen.

Dogern – Eine der zentralen Figuren der Wiischmöckcherzunft, die an diesem Wochenende mit einem Narrentreffen ihr 65-jähriges Bestehen feiert, ist der "Fass-Fridli". Er lebte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, war Küfermeister und hieß Fridolin Bürgin. Den Namen "Fass-Fridli" verdankte er wohl seinem imposanten Bauch, der umso mehr auffiel, weil Fridli klein und kurzbeinig war. Groß und stets leicht gerötet war seine Nase. Sie war Fridlis ganzer Stolz, denn er hatte ein außergewöhnliches Riechvermögen.

Küfermeister Fridolin Bürgin hatte die Gewohnheit, bei jedem Fass, das ihm vor die Augen kam, den Spund abzunehmen und hineinzuriechen. Sein Riechvermögen befähigte ihn dazu, sofort die Weinsorte und sogar den Jahrgang festzustellen. Niemals trank er ein Glas, ohne zuvor die Nase darüber kreisen zu lassen. An einem kalten Wintertag saß Fridli zusammen mit zwei Kumpanen im "Hirschen" und die Rede kam auf Bürgins Riechtalent. Wirt Conrad Ebner meinte, auch Fridli könne sich einmal irren. Dieser fühlte sich in seiner Ehre gekränkt und bestand darauf, es auf einen Versuch ankommen zu lassen. Zusammen mit dem Wirt, der für jede richtig erratene Weinsorte einen Freitrunk in Aussicht stellte, stiegen die Zecher in den Hirschen-Keller. Mittels einer Leiter bestieg Fridli die Fässer und konnte in der Tat nacheinander drei Dogerner Weinsorten, "Rüttibuck", "Lette" und "Bürgelrai", richtig benennen. Conrad Ebner hielt sein Wort, wurde jedoch dann wegen anderer Geschäfte nach oben gerufen. Seine Abwesenheit nutzten die drei Zechkumpanen, sich selbst noch einige Runden zu genehmigen...

Als ebner nach einer Weile zurückkehrte, waren die Zecher auf ein kleines Fässchen neben der Treppe gestoßen. Geheimnisvoll erklärte der Wirt, dass zu diesem nur seine Frau Zugriff habe. Das Fässchen enthielt Essig, den die Hirschen-Wirtin jedes Jahr mit allerlei Kräutern ansetzte. Vom vielen Weingenuss schon ziemlich mitgenommen und in der Überzeugung, dass er sein Können nun ja zur Genüge unter Beweis gestellt habe, goss sich Fridli ohne vorherige Prüfung einen gewaltigen Schluck hinter die Binde. Natürlich bemerkte er sofort, dass er geprellt worden war... Zornig warf Fridli das Glas gegen die Wand und machte sich daran, die Treppe hinaufzusteigen. Das wollte selbst auf allen Vieren nicht gelingen. Einer seiner Kumpane hatte ein Einsehen und schob mit seinem Kopf Fridlis Hinterteil nach oben. Sie waren dort fast schon angelangt, als den Küfermeister ein allzu menschliches Bedürfnis überkam, das laut durch die Kellergewölbe hallte. Erschreckt zog der Hintermann seinen Kopf zurück, Fridli verlor sein Gleichgewicht, und beide purzelten die Treppe hinunter. Unter größter Kraftanstrengung schaffte es der Wirt schließlich, die Drei nach oben zu befördern. Zornig verließ der Küfermeister die Gaststätte und verschmähte sogar den von Ebner angebotenen Versöhnungstrunk, einen edlen "Markgräfler"...