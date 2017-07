Fabian Prause erster Bürgermeister-KandidatVerwaltungsfachwirt aus Waldshut ist SVD-Mitglied

Dogern – Fabian Prause hat als erster Bewerber für die Bürgermeisterwahl den Hut in den Ring geworfen. Die Wahl findet am 1. Oktober statt; Amtsinhaber Matthias Guthknecht tritt nicht mehr an. Fabian Prause stammt aus Waldshut; er ist derzeit Leiter des Straßenverkehrsamtes und stellv. Leiter des Ordnungsamtes der Großen Kreisstadt. "Ich bin überzeugt, dass die Gemeinde Dogern ein ganz großes Entwicklungspotenzial hat. Mit Engagement und klaren Vorstellungen bewerbe mich als parteiloser, unabhängiger Kandidat für dieses verantwortungsvolle Amt", sagt der 29-Jährige zur Motivation für seine Kandidatur.

Prause ist in Dogern kein Unbekannter: Seit elf Jahren ist er im Vorstand des SV Dogern und aktuell stellvertretender Vorsitzender. Der gebürtige Waldshuter hat nach der Mittleren Reife an der Realschule Waldshut eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten beim Landratsamt absolviert. Es folgten die Fachhochschulreife an der Gewerbeschule Bad Säckingen und ein Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl, das Prause als Diplom-Verwaltungswirt (FH) abgeschlossen hat. Der 29-Jährige ist ledig; neben dem Fußball frönt er in der Freizeit dem Lesen und Reisen.

Als künftige Aufgaben sieht Fabian Prause die Ausweisung von neuen Bauplätzen, um Dogern auch weiterhin attraktiv, besonders für junge Familien zu machen; den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses; den Ausbau des schnellen Internets in der Gemeinde. "Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unserer Gemeinde. Daher ist es wichtig, unsere Betreuungs- und Bildungsangebote zu erhalten und weiter auszubauen. Priorität hat hier die nötige Erweiterung des Kindergartens", betont der 29-Jährige. Der Kandidat aus Waldshut hat sich außerdem die Förderung ehrenamtlichen Engagements auf die Fahnen geschrieben, und er strebt einen engen Austausch mit den örtlichen Gewerbebetrieben an, die es zu unterstützen gelte. Und er versteht die Gemeindeverwaltung als Dienstleister, der immer für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein sollte.

"In den kommenden Wochen möchte ich das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger bei möglichst viele Begegnungen gewinnen", sagt Fabian Prause. Erste Gelegenheit bietet sich der Bevölkerung beim Ortsrundgang, zu dem der Kandidat am Donnerstag, 27. Juli, 18 Uhr, einlädt; Treffpunkt ist am Feuerwehrgerätehaus. Das erste von mehreren Bürgergesprächen findet am Mittwoch, 2. August, 19 Uhr, im Gasthaus Hirschen statt.