Dogern Einige Vereinsvertreter äußern Kritik am Dogerner Weihnachtsmarkt

Einige Vereinsvertreter äußern Kritik am Dogerner Weihnachtsmarkt

In der Sitzung der Vereinsgemeinschaft Dogern wird die wenig stimmungsvolle Gestaltung des Platzes vor der Gemeindehalle beim Weihnachtsmarkt bemängelt, außerdem wird über Besucherrückgang geklagt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Dogerner Vereinsgemeinschaft hielt Rückschau auf die Veranstaltungen. Kritisch wurde der Weihnachtsmarkt bewertet. Von einem Besucherrückgang berichtete die Jazztanzclub-Vorsitzende Ruth Schlageter. Patrice Mutter von den DPSG-Pfadfindern räumte ein ansprechendes Programm und ein reichhaltiges kulinarisches Angebot ein, bemängelte jedoch die geringe weihnachtliche Gestaltung des Platzes vor der Gemeindehalle. „Vom Optischen her ist der Dogerner Weihnachtsmarkt wenig attraktiv“, sagte er. Abhilfe soll eine Kommission aus allen beteiligten Vereinen suchen.

Die Erlöse des Weihnachtsmarkts fließen einem sozialen Zweck zu. Laut Auskunft von Bürgermeister Matthias Guthknecht waren es 966 Euro für die DRK-Aktion „Dogerner helfen Dogernern“, 680 Euro spendeten die Siedler an die Beschützenden Werkstätten in Gurtweil und die Handels- und Gewerbegemeinschaft unterstützte den Kunstrasenbau des Sportvereins mit 1100 Euro. Die Frage des Bürgermeisters, ob letztere Spende im eigentlichen Sinne sozialer Art sei, löste eine Diskussion aus. „Die Vergabe entspricht nicht den bisherigen Gepflogenheiten“, so Guthknecht, erforderlich sei ein neuer Beschluss. Auf Vorschlag von Pierre Öschger (Narrenzunft) und Michael Wiedemer (Partnerschaftskomitee) verständigten sich die Vereinsvertreter auf „soziale Einrichtung/Gemeinwohl“ als neue Zuwendungsformel.

Ein Lob erfuhr Wiischmöckcher-Präsident Volker Ebi für die Gestaltung des Narrentreffens. Er berichtete, dass der Zunft binnen kurzer Zeit acht neue Aktive und 25 neue Passivmitglieder beigetreten seien. Bedauerlich nannte er, dass der Bunte Dorfabend seit vielen Jahren rote Zahlen schreibe. „Obwohl wir für die Gestaltung und das Programm immer wieder viel Lob bekommen“, berichtete er, „kommen seit geraumer Zeit kaum mehr als 100 zahlende Besucher. Wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen, um dies zu ändern. Dies ist bedauerlich, da wir uns engagiert dem Dorf und seiner Tradition verpflichtet fühlen.“

Eine Antwort wusste Gemeinderätin Ingrid Mücke: „Vereinsgemeinschaft darf sich nicht in der Koordination von Veranstaltungsterminen erschöpfen. Echte Gemeinschaft muss sich auch in der gegenseitigen Unterstützung der Vereine zeigen. Wenn jeder der über 20 Dogerner Vereine mit nur mit zehn Mitgliedern beim bunten Dorfabend vertreten ist, hat die Zunft keine Sorgen mehr.“