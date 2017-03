Dogern "Ein klingender Ausweis", so beschreibt Dirigent Ulrich Tomm die CD des Männergesangvereins Dogern

Eine CD mit 22 Liedern aus seinem Repertoire hat der Männergesangverein Dogern aufgenommen. Dirigent Ulrich Tomm spricht im Interview darüber, wie gut sie ihm gefällt.

Herr Tomm, Wie entstand die Idee, eine CD aufzunehmen?

Die CD entstand zur Hauptsache aus zwei Bedürfnissen heraus. Zum einen kamen von anderen Vereinen und auch von Interessierten immer wieder Nachfragen wie „Was singt ihr?“ oder „Wie klingt ihr?“ Zum anderen war es der Wunsch der Sänger, für sich und für den Bekanntenkreis einen klingenden Ausweis in den Händen zu halten. Mit unserer CD wollen wir für unseren Verein und für den Chorgesang im Allgemeinen Werbung betreiben.

Wie erfolgten die Aufnahmen?

Zunächst wollen wir die Lieder an einem Samstag mit relativ geringem Aufwand aufnehmen. Schon bald jedoch reifte die Erkenntnis, dass es einer professionellen Technik bedürfe. Einen geeigneten Partner fanden wir in Markus Florian vom Tonstudio Audiobox in Lauchringen. An drei Aufnahmetagen im Sitzungssaal der Gemeindehalle spielten wir 22 Lieder ein. Sie erklingen in so guter Verfassung wie nie zuvor.

In welcher Stückzahl ist sie aufgelegt?

Gefertigt wurden 500 CDs, die den Namen „Klangschätze“ tragen. Wir präsentieren ein breites Spektrum an Liedern einmal quer durch unser Repertoire. Enthalten sind Wander- und Heimatlieder, geistliche Gesänge und Trinklieder, eben eine bunte Mischung aus heiteren und ernsten Stücken. Unser Schwerpunkt liegt dabei eindeutig auf der A-cappella-Musik. Eine Ausnahme bilden drei Lieder aus der Schwarzwaldkantate von Gerbert Mutter, bei denen uns ein Bläserquintett begleitet.

Wann erfolgt die Vorstellung der neuen CD?

Die CD-Taufe, also die Vorstellung unserer CD in einem Konzert, findet am Samstag, 25. März, in der Gemeindehalle in Dogern statt. Selbstverständlich besteht an diesem Abend die Möglichkeit eines käuflichen Erwerbs zum Preis von zehn Euro.

Zur Person

Ulrich Tommist 50 Jahre alt und Gymnasiallehrer am Hochrhein-Gymnasium in Waldshut. Kontakt: Telefon 07755/93 98 66.