Dogern Ehrungen und Neuanmeldung bei der Feuerwehr

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Dogern wurde Bilanz gezogen und Mitglieder geehrt. 22 Einsatze gab es im Jahr 2016.

Ehrungen und eine Neuaufnahmen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Dogern im "Hirschen". Seit 25 Jahren gehört Ralph Strobach der Wehr an. Für dieses langjährige Engagement erhielt er die Silberne Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. Mit dem Übertritt in die Altersabteilung schieden die beiden ehemaligen Kommandanten Roland Fäßle und Wolfgang Welte aus dem aktiven Dienst aus. Beide wurden zu Ehrenmitgliedern und Ehrenkommandanten ernannt. In seiner Laudatio bezeichnete Bürgermeister Matthias Guthknecht die beiden als echte Vorbilder. "Sie haben bei der Feuerwehr im wahrsten Sinne des Wortes Feuer gefangen", so der Rathauschef, "Verantwortung zu übernehmen war ihnen eine Selbstverständlichkeit." Als Ausdruck der Wertschätzung und der Dankbarkeit übergaben die Feuerwehrkameraden Wolfgang Welte einen Gutschein für einen Flug mit der "Tante JU U52" und Roland Fäßle einen solchen für dessen Segelhobby. Neu in die Reihen der Dogerner Feuerwehr aufgenommen wurde Ralf Nussbaumer.

22 Einsätze im Berichtszeitraum 2016 mit 297 Einsatzstunden listete Kommandant Andreas Rogg auf, unter ihnen zehn Brandeinsätze, fünf technische Hilfeleistungen und eine Tierrettung. Leider, so Rogg, gab es auch mehrere Fehlalarme. Beste Besucher bei den 20 Proben waren Benjamin Heim (100 Prozent), Wolfgang Welte und Enrico Miech mit jeweils 90 Prozent. Der durchschnittliche Probenbesuch lag bei 52 Prozent. Den derzeitigen Mannschaftsbestand bezifferte der Kommandant auf 63 Mann, davon 47 aktive Mitglieder.

Zu sieben Zusammenkünften meist kameradschaftliche Art trafen sich die Mitglieder der Altersabteilung, und die Jugendfeuerwehr war unter anderem bei der Einweihung des neuen Bauhofgebäudes und als Nachtwache am 1. Mai präsent. Grußworte sprachen der Albbrucker Kommandant Matthias Pöthke, der Leibstädter Kommandant Hanspeter Erne und Angela Montag vom DRK-Ortsverein.