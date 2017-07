Dogern Dogerner Kommödle mit Theatersaison zufrieden

Mit Haus in Montevideo trifft das „Dogerner Kommmödle“ den Geschmack der Theaterfreunde. Mehr als 1300 Besucher kommen zu den neun Aufführungen.

Dogern – Mehr als 1300 Personen waren im „Haus in Montevideo“ oder klarer ausgedrückt so viele Zuschauer besuchten in diesem Jahr die neun Theateraufführungen vom „Dogerner Kom(m)mödle“. Immerhin konnten fünf Aufführungen vor der historischen Kulisse im Hof vom Landgasthof „Hirschen“ stattfinden. Die übrigen fanden wetterbedingt in der Hirschenscheune statt, wo allerdings nicht gar so viele Zuschauer Platz finden konnten.

Die Durchschnittzahlen der vergangenen Jahre seien aber erreicht worden, versicherte Michael Kreutzpointer. Er, der seit 1999 stets in der Hauptrolle auf der Bühne steht, freute sich zusammen mit seinem Team, dass auch das diesjährige Stück beim Publikum wieder gut ankam.

„Wir haben nur positive Stimmen gehört“. Gerade die auswärtigen Theaterfreunde, immerhin waren dies auch in diesem Jahr wieder mehr als die Hälfe der Besucher, freuten sich über den erstmals eingeführten Kartenvorverkauf, der ihnen schließlich am bevorzugten Termin auch einen Sitzplatz garantierte.

Wenn sich die 18 Mitglieder des Dogerner Theatervereins von denen 15 Aktive sind und von diesen schließlich 10 auf der Bühne stehen, im Herbst zur Generalversammlung treffen, dann wird endgültig entschieden, ob im kommenden Jahr wie schon so oft im Dialekt oder in Hochdeutsch gespielt wird. Letzteres sei gerade von Besuchern, die dem alemannisch nicht so mächtig sind, in diesem Jahr sehr positiv aufgenommen worden, so Michael Kreutzpointer. Er selbst ist heute schon gespannt, was Jenny Lohrer als nächstes Stück vorschlagen wird. Schließlich hat er seine „Traumrollen“ in den letzten Jahren schon hinter sich.

Erstmals hatte sie, die für das Bühnenbild zuständig ist und auf die Technik Einfluss hat, Regie geführt. Alle hätten sich mit der neuen Situation bestens zurecht gefunden. „Wir hatten Supergastspieler“, so der erfahrene Hauptdarsteller „Professor Nägler“ (Michael Kreutzpointern) und meinte damit „Atlanta“ (Stefanie Ruhnke) und „Herbert“ (Benjamin Ortlieb).

Auch die 30 Kinder aus den Kulturama-Chören, die gruppenweise ihr Pensum absolviert hatten, seien dank der guten Vorbereitung von Chorleiterin Annette Sperling eine große Bereicherung gewesen.