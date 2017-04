Dogern Die Sparkasse schließt ihre Filiale in Dogern

Die Zweigstelle der Sparkasse macht nach 52 Jahren in Dogern zum 6. Juni dicht. Es wird nur noch ein SB-Center mit Automaten vor Ort geben. Hier lesen Sie einen Rückblick auf die Geschichte der Filiale.

Nach fast 52 Jahren schließt die Sparkassen-Geschäftsstelle Dogern ihre Pforten zum 6. Juni. Bleiben wird jedoch ein SB-Center mit Automaten, an denen alle alltäglichen Finanzangelegenheiten abgewickelt werden können. Die erste Zweigstelle in Dogern wurde am 18. Oktober 1965 in von Anna Karl gemieteten Räumen in der Hauptstraße 30 eröffnet. Ein Jahr später erfolgte der Umzug in das neu erstellte Geschäftshaus der Eheleute Alois und Liesel Ebner in der Hauptstraße 25. Um sich der positiven Geschäftsentwicklung anzupassen, erwarb die Sparkasse im Juli 1981 ein Gebäude in der Hauptstraße 24, in dem ursprünglich eine Schmiedewerkstatt, eine Bäckerei und später ein Tauchshop untergebracht war. Beim Umbau waren einige Hürden zu überwinden, handelte es sich doch um ein sehr altes, erhaltungswürdiges Haus. Nach Anpassung an den Dorfentwicklungsplan ging es im August 1983 los, und die Einweihung der neuen Geschäftsstelle erfolgte am 23. Juni 1985. Von einem „Meilenstein“ sprach Direktor Edgar Schmitt damals, und trotz der erheblichen Umbaukosten stellte er für die Umgestaltung des Platzes vor der neuen Geschäftsstelle, im Volksmund auch als „Latschariplatz“ bekannt, eine Spende in Höhe von 10 000 Mark zur Verfügung.

Erster Geschäftsstellenleiter war Lothar Rimmele. Ihm folgte 1995 Matthias Leber nach, der dieses Amt auch heute noch inne hat. Er wird die Kunden künftig von Albbruck aus betreuen. Die Sparkassen-Zweigstelle in Dogern erwies sich als Erfolgsmodell. Bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen vor eineinhalb Jahren verwies Sparkassen-Direktor Wolf Morlock darauf, dass im genannten Berichtszeitraum das Geschäftsvolumen um das 25-fache angestiegen war. Aus den Gewinnen immer wieder profitiert haben nicht zuletzt die Dogerner Vereine. Alljährlich gelangte eine stattliche Spendensumme, zuletzt über 7000 Euro, zur Verteilung. „Wir bedauern, dass „unsere Sparkasse“ aufgehoben wird“, kommentierte Bürgermeister Matthias Guthknecht die aktuelle Entwicklung.