Dogern Die Sanierung des Rathauses Dogern könnte 1,35 Millionen Euro kosten

Beim jüngsten treffen der Arbeitsgruppe Rathaus Dogern gibt es neue Erkenntnisse zum Umbau des Verwaltungsgebäudes. Das Planungsbüro Sutter legt die Kostenberechnung vor und kommt auf eine Summe von 1,35 Millionen Euro.

Auf 1,35 Millionen Euro lautet die Kostenrechnung des beauftragten Planungsbüros Sutter aus Kirchzarten für die Sanierung des Dogerner Rathauses. Damit wartete Planer Willi Sutter bei der jüngsten Zusammenkunft der Arbeitsgruppe Rathaus auf, der neben dem Planer Bürgermeister Matthias Guthknecht, Hauptamtsleiterin Monika Berthold und der Leiter des technischen Bauamts für die Verwaltung, Andreas Gantert, Michael Binkert und Markus Schneble vom Gemeinderat, sowie Altbürgermeister Karl-Heinz Wehrle und der ehemalige Gemeinderat Peter Ebner als Vertreter der Einwohnerinitiative (EI) angehören.

Auf das Betreiben der Einwohnerinitiative war die Beauftragung des Büros Sutter zustande gekommen, der Gemeinderat hatte Zustimmung signalisiert. „Erarbeitung einer Kostenberechnung für eine moderne und solide Sanierung des bestehenden Rathausgebäudes“, hatte der Auftrag an das Kirchzartener Büro gelautet. „In der berechneten Summe sind das Architektenhonorar und die Kosten für die Statik, für die Elektroplanung und die Heizungs- und Sanitärplanung enthalten“, ergänzte Willi Sutter die Vorlage seines Zahlenwerks.

In ihrer Stellungnahme bezeichneten die Vertreter der EI die Kosten des Projekts als zu hoch und sprachen sich für eine Reduzierung aus. In seiner Antwort wies Sutter darauf hin, dass ihm zur Erstellung der Kostenberechnung keine Obergrenze gesetzt worden sei und dass die übrigen Alternativen um einiges teurer seien.

Nach einer intensiven Diskussion verständigten sich die Teilnehmer darauf, dass sowohl Verwaltung und Gemeinderat als auch EI die einzelnen Positionen unter dem Aspekt einer möglichen Kosteneinsparung überprüfen. „Im Sinne einer modernen und zukunftsweisenden Ausrichtung sollten dabei die vorgesehene Anhebung durch einen Kniestock und der Anbau nicht zur Disposition gestellt werden“, sagte Sutter. Für alle Detailfragen stehe er jedoch zur Verfügung. Das nächste Treffen findet am 29. Mai statt. An diesem Termin werden die erarbeiteten Einsparungsmöglichkeiten vorgestellt und durchgesprochen.

Geschichte des Projekts

Erste Überlegungen zur Sanierung des Dogerner Rathauses wurden bereits in den 1990er-Jahren angestellt, damals jedoch wieder verworfen. Erst im Laufe des Jahres 2014 rückte das Thema erneut in den Mittelpunkt des Interesses, in den Haushaltsplan für 2015 wurden die ersten Finanzmittel eingestellt. Im März 2015 beschloss der Gemeinderat die Durchführung eines Architektenwettbewerbs, der einen Abriss des bestehenden Gebäudes und einen Neuaufbau an gleicher Stelle beinhaltete und aus dem der Architekt Ernesto Preiser als Sieger hervorging. Gegen den Abriss des erhaltenswerten Gebäudes aus dem Jahre 1828 und gegen die zu erwartenden Kosten von mehr als zwei Millionen Euro formierte sich im Laufe des Jahres 2016 eine Einwohnerinitiative, die im Gemeinderat einen Antrag auf eine Kostenberechnung für eine Sanierung und Modernisierung des bestehenden Gebäudes einbrachte. Diesem Antrag entsprach der Gemeinderat. Parallel zu diesen Vorgängen lief ein Vorschlag des Dogerner Bürgers Hans-Peter Tillig auf Errichtung eines Neubaus auf dem Platz vor der Gemeindehalle oder auf dem benachbarten Pfarrhausgrundstück.