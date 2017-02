Dogern Die Grundschule Dogern bekommt eine richtige Mensa

Der Gemeinderat Dogern genehmigt für den Umbau im Keller der Grundschule zur Mensa die Investition von 140 000 Euro. Damit soll das Provisorium für das Mittagessen mit Küche in der Gemeindehalle und Essbereich im Sitzungssaal beendet werden.

Dogern – 25 von 80 Schülern der Grundschule Dogern nehmen derzeit das Angebot der Gemeinde wahr, das Mittagessen, in der Schule einzunehmen. Angerichtet wird dieses in der Küche der Gemeindehalle. Als Speisesaal dient der Sitzungssaal. Von Anfang an war klar, dass dies nur ein Provisorium sein würde.

In seiner jüngsten Sitzung befasste sich der Gemeinderat mit der Umgestaltung des Kellergeschosses im alten Schulgebäude zu einer Mensa. Die fachlichen Erläuterungen gab Architekt Ernesto Preiser. Während seine Ausführungen zum Umbau und zur Einrichtung (Kosten rund 107 000 Euro) weitestgehend die Zustimmung des Gremiums fanden, führten seine weitergehenden Äußerungen zu erforderlichen Baumaßnahmen außerhalb des Gebäudes zu einer intensiven Diskussion. „Die Einflussstelle des Abwassers aus dem Kellergeschoss der Schule in den Kanal in der Kreuzmattenstraße liegt höher als die Abgabestelle im Keller“, so der Architekt, „erforderlich ist daher der Einbau einer Doppelhebeanlage. Ansonsten kann es bei extremen Niederschlägen zu einem Rückstau und zu einer Überflutung des Kellers und damit auch der Mensa kommen.“

Als weiteres Argument verwies Preiser auf die Satzung der Gemeinde, die jedem Grundstückeigentümer eine Sicherung gegen Rückstau vorschreibe, wenn Abwasseraufnahmeeinrichtungen (unter anderem Toiletten, Spülen, Waschbecken) tiefer liegen als der Anschluss in den Straßenabwasserkanal. Die Kosten bezifferte er auf rund 33 000 Euro. Die Frage, ob eine Doppelhebeanlage die kostengünstigste Lösung sei, führte zu Diskussionen im Gremium. Sie mündete schließlich in den mehrheitlich gefassten Beschluss (zwei Neinstimmen und zwei Enthaltungen) zur Umsetzung beider Projekte.

Einen weiteren Diskussionspunkt bildeten die monatlich zu entrichtenden Mietkosten für diverse Einrichtungsgegenstände (unter anderem zwei Tiefkühlschränke und Speiseausgabewagen) der neu einzurichtenden Küche in Höhe von rund 242 Euro. Gemeinderat Alexander Glück brachte Überlegungen über einen Kauf ein. Bürgermeister Matthias Guthknecht schloss diese Möglichkeit nach einem Erprobungszeitraum nicht aus.