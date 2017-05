Dogern Die Filiale der Volksbank Rhein-Wehra in Dogern bleibt erhalten

Die Volksbank Rhein-Wehra beruhigt ihre Mitglieder bei der Versammlung. Vorstandsvorsitzender Werner Thomann informiert über Veränderungen in der Bank.

Vorstandsvorsitzender Werner Thomann sprach bei der Mitgliederversammlung der Volksbank Rhein-Wehra: "Die Auflösung der Bankfilialen ist für uns von der Volksbank Rhein-Wehra keine Lösung für die derzeit bestehenden Unwägbarkeiten im Bankenwesen. Damit steht fest, dass die im Jahre 1892 unter dem Namen Raiffeisenbank Dogern gegründete Geschäftsstelle in Dogern bis auf weiteres erhalten bleibt, und dies gilt auch für unsere weiteren Filialstellen in der Fläche. Die Nähe zu unseren Kunden ist uns ein großes Anliegen. Allerdings hängt die Existenz unserer Geschäftsstellen stark vom Kundenverhalten und der Frequentierung der Geschäftsstellen ab."

Bei der Anpassung an die gegebenen Verhältnisse seien jedoch Veränderungen unumgänglich, so Thomann weiter. "Einen der beiden Schwerpunkte wird künftig die Beratung bilden", sagte er, "eine solche bieten wir von Montag bis Freitag zwischen 8 und 20 Uhr und bei Kundenbedarf auch zu anderen Zeiten an." Gleichzeitig erfolge eine Übertragung der bisher am Schalter getätigten Dienstleistungen in den digitalen Bereich. Dieser stehe rund um die Uhr an 365 Tagen des Jahres zur Verfügung.

Mit zwei Zahlen machte Thomann den Hintergrund deutlich: "Einer Dienstleistung am Schalter stehen mittlerweile 200 digitale Abwicklungen im Online-Banking gegenüber. Speziell in Dogern hat sich die Schalterfrequentierung seit 2014 praktisch halbiert." Thomann verschwieg nicht, dass es eine maßvolle Anhebung der seit 2012 unveränderten Gebühren geben werde, an solche am Geldautomaten sei jedoch nicht gedacht.

In seinem Rückblick auf 2016 sprach Thomann von einem erfolgreichen Jahr: "Unser Geschäftsvolumen überschritt mit 1,05 Milliarden Euro erstmals die Milliardengrenze, das Kundenkreditvolumen nahm um 19,3 Prozent zu, und an Kundeneinlagen waren es 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr." Ein besonderes Gepräge erfuhr die Mitgliederversammlung durch die Mitwirkung des Musicalstars Marion Wilmer. Sie begeisterte die Besucher mit Liedern aus bekannten Musicals und stellte sich für ein Interview zur Verfügung.

Durch ihre Fragen an Werner Thomann erfuhren die Veränderungen der Bank eine weitere Ausleuchtung und Vertiefung für die Anwesenden. Viel Beifall gab es für die Bankmitarbeiter Anja Birkenheier, Tobias Erhart, Martina Maise und Christian Frank. In ihrer szenischen Darstellung erinnerten sie an die Abwicklung von Bankgeschäften von früher. "Das waren noch Zeiten", mag sich mancher der Besucher gedacht haben, "als es für eine zweieinhalbjährige Geldanlage noch 5,75 Prozent Zinsen gab."