Dogern Die Baumaßnahmen am Aubecken führen am 22. und 23. Juni zu Sperrungen

Die Baumaßnahmen am Aubecken führen am 22. und 23. Juni zu Sperrungen

Umfangreiche Sanierungsarbeiten am Aubecken in Dogern laufen seit einigen Monaten. Das Schluchseewerk investiert mehrere Millionen Euro in die Arbeiten.

Umfassende Sanierungsarbeiten werden derzeit vom Schluchseewerk am Aubecken durchgeführt, das in direkter Nachbarschaft zum Stauwehr Dogern liegt. „Die Arbeiten sind erforderlich, um die Sicherheit der Dammbauwerke langfristig zu gewährleisten“, erklärte Gundo Klebsattel, Teilbereichsleiter Bautechnik bei einem Vor-Ort-Termin. Das Aubecken, das in den 70er Jahren erbaut wurde, dient in erster Linie als Unterbecken für das Pumpspeicherkraftwerk Waldshut. Bei den Messungen des Sickerwassers und Grundwasserspiegels, so Kuhsattel, hätten sich zunehmend Probleme beim Dichtungssystem abgezeichnet, die längerfristig auch die Stabilität des 2230 Meter langen Ringdammes schwächen könnten.

„Wir wollen das Aubecken technisch wieder topfit machen, denn mit der Energiewende werden unsere Speicheranlagen mehr denn je gebraucht und in Anspruch genommen“, erklärte er. In einem ersten Bauabschnitt, der, abgesehen von kleineren Restarbeiten, inzwischen zum Abschluss gebracht werden konnte, wurde die Dichtung des Dammes zwischen dem Aubecken und dem Werkskanal erneuert. Zum Einsatz kam dabei das hochmoderne, zeitsparende und umweltfreundliche MIP-Verfahren (Mixes in Place) mit einem spektakulären Maschineneinsatz, der es ermöglichte, an Ort und Stelle den Beton anzumachen und ihn bis zu einer Tiefe von 20 Metern in den Damm einzubringen.

Der kleine Grenzverkehr zwischen Leibstadt und Dogern wurde in dieser Zeit durch die Baustelleneinrichtung geführt. Das führte für Radfahrer und Fußgänger zeitweilig zu Einschränkungen. In einem zweiten Bauabschnitt, der von Juli bis in den September dauern wird, folgt die Sanierung der restlichen Asphalt-Dichtung auf der Rheinseite. Da der Straßenbelag im Bereich der Bauarbeiten stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, soll der Streckenabschnitt einen neuen Asphaltbelag erhalten und dazu temporär gesperrt werden. Daher ist eine Vollsperrung an zwei Tagen erforderlich, von 22. Juni ab 8 Uhr bis 23. Juni um 17 Uhr. Für Radler und Fußgänger besteht die Möglichkeit, die untere Werkskanalbrücke und den Rheinuferweg zu nutzen. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme bezifferte das Schluchseewerk mit einem mittleren einstelligen Millionenbetrag.

Die Staubecken

Das Aubecken bei Dogern ist das letzte Glied einer Kette aus Kraftwerken und Pumpspeicherwerken der Schluchseewerk AG. Dazu gehören die Kraftwerke Häusern (erbaut 1931), Witznau (1943) und Waldshut (1951) in Verbindung mit den Staubecken Schluchsee, Schwarza, Alb, Witznau, Mettma und dem Aubecken. Ein zweites Pumpspeicherprojekt wurde von den Schluchseewerken im westlichen Landkreis realisiert mit den Kraftwerken Bad Säckingen und Wehr und den Becken Eggberg, Hornberg und Wehra.