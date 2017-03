Dogern "Die Aufnahme der CD war eine große Herausforderung"

Auf einen Kaffee mit... Bernhard Bauer, Vorsitzender des Männergesangvereins Dogern, der jüngst eine CD mit 22 Liedern veröffentlicht hat.

Herr Bauer, wie entstand die Idee, eine CD aufzunehmen?

Die Idee wurde im Februar 2014 von unserem Vorstandsmitglied Christian Meißner im Vorstand eingebracht. Angedacht war zunächst eine Version mit maximal zehn Liedern als Werbemittel für den Verein. Zusammen mit unserem Dirigenten Ulrich Tomm haben wir uns dann im Sommer 2014 dazu entschlossen, eine große CD mit hoher Qualität zu schaffen. Wir wollten unsere Lieder und unseren Chorklang auf dieser CD festgehalten, dies für uns, unsere Freunde und Bekannten und für alle am Männerchor Dogern Interessierten.

Wo erfolgten die Aufnahmen?

Für die Aufnahmen haben wir im Vorfeld das Pater-Gerster-Haus und den Sitzungssaal in der Gemeindehalle getestet. Letztlich hat die Akustik des Sitzungssaals überzeugt. Einen idealen Partner fanden wir in Markus Florian vom Tonstudio Audiobox in Lauchringen, der uns von vom Anfang bis zum Ende professionell begleitete. An drei Aufnahmetagen haben wir insgesamt 22 Lieder eingespielt. Eine Aufnahmesession dauerte bis zu vier Stunden. Das war eine große Herausforderung für uns Sänger, zum einen stimmlich, zum anderen hinsichtlich der Konzentration. Unserem Dirigenten ist es jedoch dank seiner einfühlsamen Art gelungen, uns immer wieder zu neu motivieren. Der letzte Aufnahmetag Mitte Juli 2016 bei 30 Grad hat uns dann wirklich alles abverlangt.

In welcher Stückzahl erfolgte die Prägung?

Es wurden 500 CDs gefertigt. Sie tragenden Namen „Klangschätze“, Name und Cover entstammen einer Idee von Christian Meißner.

Welche Lieder enthält der neue Tonträger?

Die CD bietet Einblicke in unser breit gefächertes Repertoire. Sie enthält geistliche Gesänge, Trink-, Wander- und Jagdlieder in der Vertonung so berühmter Komponisten wie Friedrich Silcher, Carl Maria von Weber, Heinrich Marschner, Felix Mendelssohn-Bartholdy und von Ulrich Tomm selbst. Es ist eine bunte Mischung aus heiteren und ernsten Stücken. Bis auf drei Lieder aus der „Schwarzwaldkantate“ von Gerbert Mutter, bei denen uns ein Bläserquintett begleitet hat, sind alle Lieder a-capella aufgenommen.

Sicher haben die Sänger die CD schon einmal gehört. Wie war ihre Reaktion?

Nein, die Sänger haben die CD noch nicht gehört, weil die CD eben erst fertig geworden ist. Es sind der Dirigent und wenige Sänger aus dem Vorstand, denen die Lieder bereits im Vorfeld übermittelt wurden, um deren Reihenfolge auf der CD festzulegen. Allerdings war die Reaktion der wenigen Auserwählten fast schon euphorisch. Hier kann ich nur unseren Dirigenten zitieren: „Die Lieder auf der CD erklingen in so guter Verfassung wie nie zuvor.“

Wann erfolgt die Vorstellung der neuen CD?

Am Samstag, 25. März findet die CD-Taufe in der Gemeindehalle in Dogern statt. Um 18.30 Uhr ist Konzertbeginn, Einlass und Abendessen gibt es ab 17 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von acht Euro (Abendkasse zehn Euro) sind bei der Volksbank Rhein-Wehra, Zweirad Martin und bei den Sängern erhältlich. Eingebettet in eine spannende Erzählung werden wir an diesem Abend die „Klangschätze“ live erklingen lassen und wie gewohnt auswendig präsentieren.

Könnte die CD ein Werbemittel für neue Sänger sein?

Ja, das könnte sie. Wir sind wie jeder Chor ständig auf der Suche nach neuen Sängern. Mit der CD haben wir jetzt die Möglichkeit, unsere Lieder Männern nahe zu bringen, die nicht zu den Besuchern unserer Konzerte gehören. Vielleicht gelingt es uns so, den einen oder anderen Neusänger zu gewinnen.

Wo ist die CD erhältlich und was kostet sie?

Die CD kostet zehn Euro und wird erstmalig beim Konzert am 25. März angeboten. Danach kann sie jederzeit über die Sänger bezogen werden. Für Auswärtige besteht die Möglichkeit über die Kontaktadressen auf unserer Homepage (www.mgv-dogern.de) mit uns in Verbindung zu treten.

Zur Person

Bernhard Bauer ist Diplom-Ingenieur und arbeitet als Vermessungsdirektor. Der 64-Jährige lebt in Wutöschingen/Horheim. Seit 1994 ist er Vorsitzender des Männergesangvereins Dogern, der aktuell 39 Sänger hat. Probetermine sind immer dienstags, 20 Uhr bis 21.45 Uhr, im Gasthaus Hirschen in Dogern. Weitere Informationen bei Bernhard Bauer, Telefon 07746/30 44, oder per E- Mail (Bernhard.Bauer@mgv-dogern.de).