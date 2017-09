Dogern Der neue Hauptamtsleiter Markus Böhler ist gespannt auf seine Aufgaben

Markus Böhler übernimmt die Stelle des Hauptamtsleiters in der Gemeinde Dogern. Zuvor war er tätig in der Verwaltung in Waldshut-Tiengen.

Seit 1. September ist Markus Böhler Hauptamtsleiter der Gemeinde Dogern. Der 29-Jährige ist verheiratet, wohnt in Klettgau-Grießen und war bisher bei der Stadt Waldshut-Tiengen Sachgebietsleiter im Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung. Seine Ausbildung zum Gemeindeverwaltungsfachangestellten absolvierte er in Hohentengen. Nach dem Abschluss drückte Böhler erneut die Schulbank und machte an der Gertrud-Luckner-Gewerbeschule in Freiburg das Abitur. Daran schloss sich bis 2013 das Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl an. Schon in den ersten Ausbildungsjahren faszinierten Böhler die vielfältigen Zuständigkeitsbereiche im Hauptamt. Mit viereinhalbjähriger Berufserfahrung in der kommunalen Verwaltung fühlt er, der immer den Kontakt zur Bevölkerung schätzte, sich bestens gerüstet.

Als Vertreter des Bürgermeisters im Inneren ist er Leiter der Geschäftsstelle des Gemeinderats, für die Bearbeitung von Bausachen und Bebauungsplänen zuständig ebenso für die gemeindlichen Grundstücke und Liegenschaften, die EDV, Aufgaben des Schulträgers und den Personalbereich. Böhler freut sich auf seine neuen Aufgaben, zu denen am 12. September die Teilnahme an der Gemeinderatssitzung gehört.