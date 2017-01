Dogern Der Rathausumbau beschäftigt Dogern

Es war Zeit für Rückblick und Ausschau beim Neujahrsempfang in Dogern. Gemeinderat Markus Schneble übte Kritik am geringen Tempo bei geplanten Bauvorhaben.

Dogern – Der Rückblick auf das vergangene und der Ausblick auf das neue Jahr standen im Mittelpunkt des Dogerner Neujahrsempfangs in der Gemeindehalle. Eingeladen hatten die politische Gemeinde und die Kirchengemeinden. Ein besonderes Grußwort entrichtete Bürgermeister Matthias Guthknecht Landrat Martin Kistler und einer Abordnung aus Leibstadt mit dem neuen Gemeindeammann Hanspeter Erne.

In den Mittelpunkt seiner Ansprache stellte Bürgermeister Matthias Guthknecht die Rathausproblematik. Derzeit ist laut Gutknecht eine Projektgruppe, bestehend aus Vertretern der Verwaltung, des Gemeinderates, der Einwohnerinitiative und Planer Willi Sutter aus Kirchzarten an der Spitze, dabei, die Möglichkeiten einer Sanierung grundlegend zu untersuchen und die Kosten zu ermitteln. "Entscheiden über Umbau oder Neubau wird jedoch schlussendlich der Gemeinderat", so der Bürgermeister.

Als weitere Herausforderung benannte Guthknecht die Erweiterung der Kleinkindbetreuung im Kindergarten: "Zwar stehen zehn Plätze zur Verfügung, doch reichen diese bei Weitem nicht mehr aus", informierte er und verwies auf den Rechtsanspruch der Eltern auf entsprechende Plätze.

Nicht ohne Unbehaben beleuchtete Gemeinderat Markus Schneble das Rathausthema: "Wir Räte haben darauf bestanden, die Bürger zu befragen, und wir Räte haben einer Bürgerversammlung zugestimmt. Als Ergebnis mussten wir uns dann seitens der Vertreter der Einwohnerinitiative eine Standpauke anhören. Ich sage es unverblümt: Unser Frust war groß."

Kritisch äußerte sich Schneble über die schleppende Abwicklung von Vorhaben wie dem Bau eines Kunstrasenplatzes und eines Feuerwehrgerätehauses: "Da es an Informationen, Bereitstellung von Grundlagen und Zuarbeiten fehlte", so Schneble, "hat der Rat selbst die Initiative ergriffen und entsprechende Anträge gestellt." Im Hinblick auf die Bürgermeisterwahl im Herbst wünsche er sich ein "gute" Wahl zwischen mehreren Bewerbern, so Schneble abschließend.

Für musikalische Umrahmung sorgte der Jugendchor Popchörner unter der Leitung von Annette Sperling. Für ihren erfrischenden Gesang erhielten die jungen Sänger viel Beifall. Als Solisten zeichneten sich Hansjörg Wegner (Gesang) und Michel Sperling (Trompete) aus. Der Männergesangverein bewirtete. Der Reinerlös fließt dem DRK-Projekt "Dogerner für Dogerner" zu.