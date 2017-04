Dogern Der Dogerner Vereinsmensch und Gemeinderat Heinz Jockers wird 70 Jahre alt

Heinz Jockers ist vielfältig in Dogern engagiert. Der pensionierte Richter ist Mitglied im Gemeinderat, im Diakonieverein, stellvertretender Vorsitzender des CDU-Ortsverbands und auch der Sport hat es ihm angetan: Fußball, Tennis und Boule stehen auf seiner Liste.

Seinen 70. Geburtstag feiert am heutigen Dienstag Heinz Jockers aus Dogern. Seine frühere Tätigkeit als Richter und seine stets freundliche, den Menschen zugewandte Art haben ihm, weit über die Dorfgrenzen hinaus, einen hohen Bekanntheitsgrad und ein hohes Maß an Beliebtheit eingetragen. Heinz Jockers wurde am 4. April 1947 in Singen geboren. Seine Eltern waren Herlinde Jockers und der Tierarzt und Veterinärrat Walter Jockers.

Seine Kindheit und Schulzeit verbrachte er in Waldshut. Er besuchte die Hansjakobschule und anschließend das Hochrheingymnasium. Dem Abitur im Jahr 1966 schloss sich eine zweijährige Bundeswehrzeit an, ehe er an der Universität Freiburg das Jurastudium aufnahm. Dem ersten juristischen Staatsexamen 1973 folgten Referendariatsjahre am Amts- und Landgericht Waldshut, sowie beim Landratsamt Waldshut nach. Am 1. September 1979 erfolgte die Übernahme als Richter in den Höheren Justizdienst. Diesem Dienst kam er an den Amtsgerichten in Waldshut und Bad Säckingen und ein Jahr lang in Bautzen nach. Im Jahr 1993 erfolgte die Ernennung zum Amtsgerichtsdirektor in Bad Säckingen, 2001 übernahm er die Leitung des Amtsgerichts Waldshut. Ende April 2015 trat er in den Ruhestand ein.

Wie nur wenige, fühlte und fühlt sich Heinz Jockers, der seit 1980 in Dogern wohnt und Vater zweier erwachsener Söhne ist, der Gemeinschaft und dem Ehrenamt verpflichtet. Mit einer stattlichen Stimmenzahl wählten ihn die Bürger Dogerns 1999 in den Gemeinderat. Dort hat er, nicht zuletzt wegen seines klaren, überzeugenden Denk- und Urteilsvermögens, seit 2004 das Amt des Bürgermeisterstellvertreters inne. Einen großen Umfang seiner Freizeit räumt er den sportlichen Aktivitäten ein. Beim VFB Waldshut spielte er Fußball und in Dogern wählte er Tennis als sein sportliches Hobby. In den 90er Jahren stand er dem Tennisclub Dogern vor. Seit einigen Jahren fasziniert ihn das Boulespiel. Seit vielen Jahren ist der Jubilar Mitglied des Verwaltungsrats des Diakonievereins Waldshut, seit einigen Jahren gehört er mit Dieter Zauft und Luca Dürselen zum Vorstand. Zudem ist er seit 26 Jahren Mitglied des CDU-Ortsverbands und dort einer der beiden stellvertretenden Vorsitzenden.