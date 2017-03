Dogern Der Dogerner Familienbetrieb Robert Kromer orientiert sich neu

Das Unternehmen Robert Kromer konzentriert sich künftig auf die Entwicklung von neuen Getränken. Die Firma Ebner aus Klettgau-Grießen übernimmt den Fruchtsaftbereich.

Eine Neuorientierung hat die Dogerner Firma Robert Kromer zu Beginn dieses Monats vollzogen. Der gesamte Fruchtsaftbereich (Pressen angelieferter Früchte zu Obst, Abfüllung und Verkauf) wurde aufgegeben, der Laden in der Oberdorfstraße wurde geschlossen und der Firmenname "Kromer Fruchtsäfte" erlosch. Stattdessen widmet sich der Betrieb nun ausschließlich dem Abfüllen angelieferter und vor allem dem Entwickeln und Abfüllen neuer Getränke. Deren Bandbreite erstreckt sich von Säften, Superfood und Nahrungsergänzung über Tee bis zum Alkohol, „eigentlich alles, was flüssig ist“, erklärt Inhaber Robert Kromer.

Als zwei von mehreren Beispielen für Kromer-Selbstentwicklungen nennt er die Getränke „Berliner Winter“ und „Berliner Sommer“, zwei Wodka-Getränke, die er durch Beimischung anderer Zutaten – Apfelsaft etwa beim „Berliner Sommer“ – entwickelt hat. Die Auslieferung erfolgt an bestellende Firmen, die ihrerseits den Verkauf an interessierte Kunden abwickeln. „Diesen Bereich der Lohnabfüllung haben wir auch bisher schon abgedeckt, doch hat er sich in den letzten Jahren so stark ausgeweitet, dass wir uns nun ganz darauf konzentrieren wollen“, begründet Robert Kromer, die Veränderung.

Er betreibt den Betrieb in der siebten Generation und die Umstellung sei ihm nicht leicht gefallen, betont der Inhaber. Doch habe die Nachfrage nach Lohnabfüllungen in den vergangenen Jahren ein solches Ausmaß erreicht, dass nicht mehr alles bewältigt werden könne. Einen besonderen Dank richtet Kromer an die bisherige Kundschaft. Nur ein kleiner Teilbereich des bisherigen Geschäftsumfangs wird künftig erhalten bleiben: das Brennen edler Schnäpse und deren Verkauf.

Mit der Aufgabe des Fruchtsaftbereichs geht die Übernahme desselben durch die Firma Thorsten Ebner aus Klettgau-Grießen einher, die im Jahr 1893 gegründet wurde. Das Unternehmen verarbeitet bisher schon bis zu 1500 Tonnen Obst, füllt den Saft ab und bringt ihn in den Handel. Bestehende Guthaben bisheriger Kromer-Kunden (Anlieferung von Obst und dafür ausgegebene Kromer-Saftmarken) wird Thorsten Ebner übernehmen. Die Annahme der Marken kann in den Geschäften Raiffeisenmarkt Albbruck, Birlin-Mühle Degerfelden, Raiffeisen-Bauernmarkt Frohnschwand, Fechtig Lebensmittelmärkte Ühlingen, Birkendorf und Grafenhausen, Bierhüsle Albrecht Birkendorf und Getränke-Bannholzer in Krenkingen erfolgen.