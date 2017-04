Dogern Der Dogerner Bürgermeister Matthias Guthknecht gibt das Ende seiner Amtszeit bekannt

Bürgermeister Matthias Guthknecht erklärt sich im Gemeinderat: Er will bei der Wahl am 1. Oktober nicht erneut kandidieren. Gesundheitliche Gründe geben seiner Aussage nach den Ausschlag für diese Entscheidung.

Ein lange gehütetes Geheimnis enthüllte Bürgermeister Matthias Guthknecht bei der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend: Bei der Bürgermeisterwahl am 1. Oktober wird er sich nicht erneut um das Amt bewerben. Erstmals gewählt wurde Guthknecht im Oktober 2001, acht Jahre später erfolgte die Wiederwahl. Nach zwei Amtsperioden ist nun Schluss. Als Grund für seine Entscheidung gab Guthknecht, der im Mai 60 Jahre alt wird, gesundheitliche Gründe an."Die medizinische Prognose, die eine gründliche Analyse meiner derzeitigen Konstitution ergeben hat, gab den Ausschlag für meinen Schritt", sagte er.

Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, so Guthknecht weiter: "Ich verlasse im Rathaus eine Mannschaft, mit der zusammenzuarbeiten mir viel Freude gemacht hat. Außerdem bin ich in den letzten Monaten von vielen Menschen angesprochen worden, die mich gerne weiterhin im Amte sehen möchten. Diese muss ich nun enttäuschen."

Der Amtsinhaber ging nicht auf die teilweise heftigen Auseinandersetzungen mit dem Gemeinderat ein. So war immer wieder bemängelt worden, dass wichtige Vorhaben, so auch der Kunstrasenplatzbau oder das Feuerwehrgerätehaus, wegen mangelhafter Vorbereitung durch die Gemeindeverwaltung verschleppt würden. Der Zwist zwischen Rat und Bürgermeister gipfelte schon in der ersten Amtsperiode in der mehrmonatigen Begleitung durch einen externen Moderator.

Zum Abschluss seiner Erklärung blickte Guthknecht auf die letzten 16 Jahre zurück: "Ich denke, dass es in meiner Amtszeit gelungen ist, einige Dinge in Dogern zum Positiven hin zu bewegen." Er nannte als Beispiele den Abbau der bei seinem Amtsantritt vorliegenden starken Verschuldung, die Sanierung von drei Straßenzügen (Kirchstraße, Bungert, Weinbergstraße), die Sanierung des Schulgebäudes und die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung. Er verschwieg nicht seine Unzufriedenheit mit der Entwicklung des Rathausproblems und der Errichtung eines neuen Feuerwehrgebäudes, "doch bleiben mir noch einige Monate Zeit, um hier wichtige Weichenstellungen herbeizuführen."

Über seine Zukunft verriet Guthknecht nur so viel, dass er in Dogern wohnen bleiben wird. "Mir lag und liegt das Wohl der Gemeinde und seiner Bürger immer sehr am Herzen, und dies wird auch so bleiben", so seine abschließenden Worte.