vor 3 Stunden SK Dogern Deo-Wolke löst Feueralarm aus

Feuerwehr und Polizei, die in der Nacht zum Mittwoch in die Asylunterkunft in Dogern ausgerückt waren, konnten bald wieder gehen. Statt eines Feuers fanden sie einen Bewohner vor, der durch heftiges Sprühen mit Deo die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte.