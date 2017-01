Dogern Das Neujahrskonzert des Ensembles Voix Célestes setzt ein Zeichen des Friedens

Das Gesangsensemble Voix célestes bringt dem begeisterten Publikum in Dogern ein nachträgliches musikalisches Weihnachtsgeschenk dar.

Ein beeindruckendes nachträgliches Weihnachtsgeschenk erhielten rund 150 Besucher beim Neujahrskonzert in der Dogerner Pfarrkirche Sankt Clemens durch das Gesangsensemble Voix célestes. Zum Ausdruck brachten sie ihre Freude, Dankbarkeit und Anerkennung am Ende mit lebhaftem Beifall, den sie stehend bekundeten. „Im Jahre 2016 gab es auf der Welt viel Not und Elend“, benannte Marco Schäfer (Dogern) eingangs das Motto des Konzerts, „dem wollen wir mit unseren Liedern bewusst ein Zeichen des Friedens und der Menschlichkeit entgegensetzen.“ Dies ist voll und ganz gelungen.

Das Ensemble Voix célestes besteht aus den jungen Sängern Christine Böhler, Simone Küpfer, Eva Koch, Stefanie Ruhnke, Sabrina Döbele, Kathrin Günther, Michael Küpfer, Marco Schäfer, Johannes Böhler, David Bader und Julian Schiel, die allesamt aus der Region stammen. Es trat zum dritten Mal in Folge am Neujahrstag in Dogern auf. Nicht nur gesanglich vermochte sich der Chor bestens in Szene zu setzen. Auch instrumental, sowohl solistisch als auch in der Liedbegleitung, warteten Julian Schiel (Klavier und Orgel), Simone Böhler (Orgel), Eva Koch (Klarinette), Stefanie Ruhnke (Violine) und Christine Böhler (Querflöte) mit gekonntem Spiel auf. Bei seinen Vorträgen wechselte der Chor mehrfach den Aufführungsort (Chor, Empore), sodass unterschiedliche Klangerlebnisse entstanden.

Inhaltlich befassten sich die Vorträge mit der Geburt Jesu, mit Gotteslob, Gottvertrauen und Marienverehrung. Die Bandbreite des Konzertrepertoires erstreckte sich von Lied- und Tonschöpfungen des 16. Jahrhunderts über Spirituals bis hin zu modernen zeitgenössischen Werken. Im Lied „In dulci jubilo“ wurden auch die Zuhörer einbezogen. Die Präsentation bestach durch eine einfühlsame Interpretation, durch Präzision, Klangreinheit und eine beeindruckende Klangschönheit.