Dogern Bürgermeisterwahl in Dogern mit zwei Kandidaten

Karl Peter Piram aus Wehr gibt Unterlagen kurz vor Bewerbungsschluss ab. Damit kommt es am Sonntag, 1. Oktober, zum Zweikampf zwischen ihm und Fabian Prause.

Mit einer kleinen Überraschung endete gestern Abend die Bewerbungsphase für die Bürgermeisterwahl in Dogern. Wenige Stunden vor Bewerbungsschluss hat der Wehrer Karl Peter Piram seine Unterlagen abgegeben. Karl Peter Piram ist 53 Jahre alt, parteilos und als Außendienstmitarbeiter bei einem Chemieunternehmen beschäftigt. Damit kommt es am Sonntag, 1. Oktober, zu einem Zweikampf zwischen ihm und Fabian Prause, der zum frühest möglichen Zeitpunkt seine Bewerbungsunterlagen abgegeben hatte.

Ebenfalls kurz vor Toresschluss hatte Piram vor wenigen Wochen seine Bewerbungsunterlagen für die Bürgermeisterwahl in St Blasien abgegeben. Dort trat er mit vier weiteren Kandidaten an. Im entscheidenden ersten Wahlgang holte Piram fünf Stimmen. In St. Blasien hatte Piram gesagt, dass ihm die Beteiligung der Bürger an der Kommunalpolitik sehr wichtig sei. Ebenso wichtig sei es, dass die Wähler eine möglichst große Auswahl hätten – so werde das Demokratieverständnis gestärkt, sagte Piram in einem Interview mit unserer Zeitung im Vorfeld der Wahl in St. Blasien. Der studierte Biologe hat nach eigener Aussage keine Erfahrung in der Kommunalpolitik. Karl Peter Piram war eigenen Aussagen zufolge Mitarbeiter im elterlichen Gartenbaubetrieb, Nachhilfelehrer und als Angestellter in unterschiedlichen Positionen tätig. Der Kandidat war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.