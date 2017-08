Dogern Bürgerentscheid über Rathaus-Neubau in Dogern

Bürgerentscheid über Rathaus-Neubau in Dogern

Eine Initiativgruppe wirbt für Sanierung das bestehende Rathaus-Gebäude und sammelt Unterschriften, um einen Bürgerentscheid durchzusetzen.

Dogern (de) Obwohl sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 18. Juli klar für einen Rathausneubau auf dem Hallenvorplatz entschieden hat, sind die Wogen über dieses viel diskutierte Thema längst nicht geglättet. Derzeit läuft eine Unterschriftenaktion, mit dem Ziel, einen Bürgerentscheid durchzusetzen, der auf eine Sanierung des bestehenden Rathauses besteht.

Die Initiatoren, Johannes Mihm und Klaus-Peter Schwald haben bereits das erste Bündel mit über 400 Unterschriften von Einwohnern im Rathaus abgegeben. Die baden-württembergische Gemeindeordnung sieht Bürgerentscheide vor, wenn sich sieben Prozent der Wahlberechtigten Einwohner dafür aussprechen; das wären in Dogern 134.

Von der Initiativgruppe wird ein Bürgerentscheid in der Hoffnung auf ein klares Votum gegen den Rathaus-Neubau auf dem Hallenvorplatz damit begründet, dass hier die einzige öffentliche innerörtliche Freifläche für Feste und öffentliche Veranstaltungen geopfert würde. "Der Rathausbau führt zu einer bedeutenden, nicht hinnehmbaren tatsächlichen und optischen Einengung der Freifläche. Das Rathaus auf dem Hallenvorplatz schafft keine voranbringende Entwicklung der Gemeinde, vielmehr wird Vorhandenes und Erreichtes abgebaut", so die Initiatoren.

Wegfallende Parkflächen könnten sich nachteilig für die Arztpraxis und folglich auch auf die Rosenapotheke auswirken. Vielfach würden heute schon Parkflächen beim Friedhof belegt, und parkende Autos behinderten in der Kirchstraße den Straßenverkehr und Fußgänger.

Beim Vollzug eines Rathausneubaus wären für die Bediensteten weitere zehn Parkplätze vorzuhalten. Parkflächen auf dem Pfarrhausgrundstück würden die Parkplatznot nicht ausreichend lösen.

Ein Argument, den Rathausneubau abzulehnen, sehen die Aktivisten der Initiative in der Tatsache, dass die Gemeinde über ein Rathaus in ausreichender Größe verfüge. "Eine Sanierung dieses Hauses ist eine zukunftsorientierte Entscheidung für Jahrzehnte, sowohl im Bereich verschiedenster Nutzungsmöglichkeiten als Rathaus wie auch als Bürgerhaus", so Johannes Mihm.

Gegebenenfalls wäre es von Praxen zu nutzen, hätte einen Aufzug, wäre behindertengerecht und würde mit einem funktionalen Raumkonzept auch den energetischen Anforderungen gerecht.