Dogern Benefizkonzert: Akteure erspielen gemeinsam 2400 Euro für Grundschule, Helferkreis und Tierschutzorganisation

Die 19-jährige Janine Küpfer, Mitglied der Band Invinitiv, hat in Dogern ein beeindruckendes Benefizkonzert organisiert. Jungen und Mädchen, Kinder und Erwachsene, ein Projektchor des Freundeskreises Asyl und der Grundschulchor haben mit dem Konzert 2400 Euro gesammelt. Je 800 Euro kommen der Grundschule Dogern, dem Freundeskreis Asyl und dem Tierschutzverein "Pro Tierrechte" zugute.

Mit dem Benefiz-Konzert in der Dogerner Gemeindehalle erlebten die Besucher einen ganz besonderen Abend. Exakt nach dem Motto "Gemeinsam stark sein" boten die Akteure ein beachtenswertes musikalisches Spektakel. Janine Küpfer setzte dabei ihre Ideen als Regisseurin, Sängerin, Pianistin und Choreografin zusammen mit einer Vielzahl an Mitwirkenden um. Was das Publikum zu hören und zu sehen bekam, war das aus den Ideen der 19-jährigen Auszubildenden Janine Küpfer und der Band "Infinitiv" entstandene Konzert– ein Gemeinschaftswerk an dem auch das Publikum teilhaben konnte.

Jungen und Mädchen, Kinder und Erwachsene sowie der Projektchor mit Asylsuchenden, den im Dogerner Freundeskreis Asyl engagierten Personen und der Grundschulchor boten ein abwechslungsreiches Programm. Dabei bot die "Edeka-Schulz-Gruppe" eine bemerkenswerte Performance. "Schon die monatelange Vorbereitung auf diesen Abend entsprach voll unserem Motto", sagte Janine Küpfer. Von ihr kam die Idee, auf Eintritt zu verzichten und um Spenden zu bitten, die von ihr ausgesuchten Projekten zugutekommen sollten. Für den Einsatz der 19-Jährigen gab es vom Publikum viel Lob und Bewunderung für das Konzert, das von der "hp.ebner stiftung pro Dogern" gesponsert wurde. Bedacht wurde dieses Engagement von den Besuchern mit einen respektablen Betrag in die Spendekasse. Am Ende gingen jeweils 800 Euro an die Grundschule Dogern, den Freundeskreis Asyl und den Tierschutzverein "Pro Tierrechte".

Immer wieder wurde das Publikum in die Welt bekannter Melodien und Rhythmen mitgenommen. Getragene Stücke wechselten sich mit Swing und Rock und Solis mit Chorgesang ab. Immer wieder stand das menschliche Miteinander, das Markus Uhlenbrock mit seinen Erfahrungen in der Flüchtlingsarbeit verdeutlichte. Eigens für diesen Abend hatten der neuenjährige Klavierschüler Nico Schulz gemeinsam mit seiner Musiklehrerin Janine Küpfer die Komposition "Seite an Seite" geschrieben und uraufgeführt. Nichts hätte als Zugabe besser passen können, wie das gemeinsam von allen Akteuren gesungene "We are the world".