Dogern Bei der Siedlergemeinschaft Dogern gibt es zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitglieder

Die Siedlergemeinschaft Dogern erhöht ab 2018 die Mitgliedsbeiträge. Die Wahlen ergeben zwei Veränderungen im Vorstand.

Die Ehrung langjähriger Mitglieder stand im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Siedlergemeinschaft Dogern. Aus der Hand der Bezirksverbandsvorsitzenden Gabriele Zeller (Klettgau) erhielten Monika Baldischwieler, Werner Ebner, Erhard Knoblauch, Alfons Jehle und Karl-Heinz Wehrle für die 40-jährige Vereinszugehörigkeit die goldene Ehrennadel des Landesverbands Wohneigentum Baden-Württemberg. Die beiden zuletzt Genannten fehlten entschuldigt. Seit 25 Jahren gehören Norbert Brotz, Walter Felbek, Irmtraud Polster, Annemarie Schlachter, Maria Kraemer, Klaus Schlageter, Anette Schlachter, Andreas Mücke, Egon Geist und Adolf Hönig dem Verein an. Die anwesenden Norbert Brotz und Walter Felbek erhielten für diese Treue die silberne Ehrennadel.

Die Wahlen leitete Bürgermeister Matthias Guthknecht, sie erbrachten auf zwei Posten eine Veränderung. Die Nachfolge von Brigitte Mutter, Mitglied im Führungs-Dreierteam, trat Thomas Völk an. Für die Beisitzerin Marlene Fricker rückte Daniel Widmer neu in das Vorstandsgremium auf. Wiedergewählt wurden die Beisitzer Dietmar Ebner und Bernd Wichtel. Für weitere zwei Jahre stellten sich Markus Mutter und Andrea Kaiser-Lange als Kassenprüfer zur Verfügung. Das Ausscheiden von Brigitte Mutter, die 22 Jahre lang dem Vorstand angehört hatte, und von Marlene Fricker, die zwölf Jahre Beisitzerin war, nahm Karl Bockstaller vom Führungsteam zum Anlass, ihnen Präsente zu überreichen, verbunden mit einem Dankeschön für den Einsatz.

Einstimmig beschlossen die Mitglieder die Erhöhung der Jahresbeiträge ab 2018 von bisher 36 auf dann 45 Euro. In seiner Begründung verwies Karl Bockstaller auf die Erhöhung des Landesbeitrags: „Ab 2018 müssen wir 36 Euro pro Mitglied an den Landesverband abführen. Um selbst Spielraum in unserem Verein zu haben, ist eine Erhöhung unumgänglich.“

In seinem Rückblick erinnerte Karl Bockstaller unter anderem an das traditionelle Frühlingsfest am 1. Mai, an die Sammelbestellung von Geranien, an die Beschaffung eines neuen Zelts, an die Teilnahme am Dogerner Kindersommer und an den Weihnachtsmarkt, dessen Reinerlös von 680 Euro der Beschützenden Werkstatt in Gurtweil zur Verfügung gestellt wurde. 80-mal nahmen die Mitglieder den Geräteverleih in Anspruch. Der besondere Dank des Vorsitzenden galt Hans Feil und dessen Frau Iris für die Wartung der Geräte und den geleisteten Telefondienst. In diesem Zusammenhang bat er um einen schonenden Umgang mit dem Material. Ein besonderes Gedenken galt dem im Berichtszeitraum verstorbenen Vorsitzenden Franz Würth.