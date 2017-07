Dogern Bald fit für die Zukunft: Aubecken bei Dogern wird saniert

Die zweite Sanierungsetappe am Aubecken bei Dogern startet am Montag, 24. Juli. Die Fertigstellung ist bis 1. September vorgesehen.

Dogern – Die Schluchseewerk AG wird die Asphaltbetondichtung des Aubeckens rheinseitig umfassend sanieren. Die Arbeiten sind erforderlich, um die Sicherheit des Dammbauwerks weiterhin langfristig zu gewährleisten.

Die Baumaßnahme beginnt am Montag, 24. Juli, und soll laut Mitteilung des Unternehmens bis zum 1. September abgeschlossen sein. In diesem Zeitraum wird es zeitweise zu Behinderungen für den kleinen Grenzverkehr kommen.

Nachdem die erste Teilmaßnahme an der Kanalseite des Beckens vor wenigen Wochen erfolgreich abgeschlossen worden ist, kann jetzt der zweite Arbeitsschritt auf der gegenüberliegenden Seite des Damms in Angriff genommen werden. "Nach Abschluss dieser Maßnahme ist das Becken fit für die Zukunft", so Unternehmenssprecherin Nadine Eiden.

Während der anstehenden Bauarbeiten wird der kleine Grenzverkehr zwischen Leibstadt und Dogern über das Stauwehr durch die Baustelleneinrichtung geführt, was für Zweiradfahrer und Fußgänger kurzfristig kleinere Einschränkungen mit sich bringen kann. Leichte Beeinträchtigungen von Naherholungssuchenden durch kreuzenden Liefer- oder Bauverkehr sind ebenfalls möglich. Grundsätzlich bleibt der Übergang von den Arbeiten unberührt, allerdings ist während der gesamten Bauzeit die Durchfahrt für betriebsfremde Autos nicht möglich.