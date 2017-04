Dogern Auto fährt Arbeiter an

Glück im Unglück hatte in Dogern ein 54 Jahre alter Mann. Als er bei der Arbeit auf die Straße trat, wurde er von einem Auto erfasst. Er wurde leicht verletzt.

Unglückliche Umstände führten am Dienstagnachmittag in der Rüttebuckstraße in Dogern zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Arbeiter verletzt wurde, wie die Polizei berichtet. Der 54-Jährige hantierte an einem Stromaggregat und wollte dieses in Betrieb setzen. Dabei trat der Mann einen Schritt zurück auf die Straße, auf der gerade ein Auto angefahren kam. Die 31-jährige Fahrerin konnte dem Arbeiter nicht mehr ausweichen und stieß mit ihm zusammen. Der Mann hatte großes Glück und kam mit leichteren Verletzungen davon.