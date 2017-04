Dogern 280 Bilder zum Thema Freundschaft werden beim Malwettbewerb der Volksbank Rhein-Wehra eingereicht

Drei Schulen nehmen am Malwettbewerb der Volksbank Rhein-Wehra zum Thema „Freundschaft ist bunt – Mit Freunden erlebst du was“ teil. Die Schöpfer der Sieger-Arbeiten erhalten nun ihre Preise.

280 Kinder der Grundschule Dogern, der Grundschule Buch und der Theodor-Heuss-Schule Waldshut nahmen am diesjährigen Malwettbewerb der Volksbank Rhein-Wehra teil. Zu bearbeiten war das Thema „Freundschaft ist bunt – Mit Freunden erlebst du was“. Die Siegerehrung und die Verteilung der Preise fanden in dieser Woche im Pater-Gerster-Haus in Dogern statt. Die Übergabe wurde vom Dogerner Geschäftsstellenleiter Claudius Rautenberg sowie von Silke Trefzger von der Marketing-Abteilung der Bank vorgenommen.

Von der Grundschule Dogern erhielten folgende Schüler Preise: Liam Ruhnke, Luisa Marder, Milena Dold, Amelie Amann, Melina Retzlaff, Teresa Roosmann, Elina Brose, Felicitas Frei, Johanna Sutter und Tosca Erti. Von der Grundschule Buch erhielten Jens Fromherz, Johanna Böhler, Ilai Anhalt, Mia Anders, Michael Vogelbacher, Milena Serfas, Ellen Binkert, Linus Kaiser, Felix Rupp, Marie Dankert, Emma Böhler, Moritz Weinert, Lilli Anders und Kevin Schmidt einen Preis. Von der Theodor-Heuss-Schule schließlich entfielen die Preise auf Maxim Olinger, Laura Jaschonek, Selma Strittmatter, Tara Dickel, Letitia Bindert, Maxim Kirschmann, Jan Przywecki, Sude Naz Göcmen, Elijah David, Emily Nagel und Daniel Nikitin. Sechs der ausgezeichneten Arbeiten (Mia Anders, Luisa Marder, Milena Dold, Emma Böhler, Kevin Schmidt und Daniel Nikitin) nehmen am Landeswettbewerb teil.

Parallel zum Malwettbewerb lief ein Quiz, aus dem Toto Fujinami (Klasse 3b, Grundschule Buch) als Sieger hervorging. Mit der Aushändigung von je einem Scheck gingen auch die drei Schulen nicht leer aus. Der Malwettbewerb der Volksbank Rhein-Wehra ist integriert in den internationalen Jugendwettbewerb „Jugend Creativ“ und fand in diesem Jahr zum 47. Mal statt. Zur Teilnahme eingeladen waren nicht nur Kinder und Jugendliche aus Deutschland, sondern auch aus der Schweiz, aus Österreich, Italien (Südtirol), Finnland, Frankreich und Luxemburg.