Dettighofen Zwei Neuzugänge beim Gemischten Chor sollen nicht die einzigen bleiben

Der Gemischte Chor Dettighofen möchte die Mitgliederwerbung ausbauen. Bürgermeisterin Marion Frei dankt den Sängern für die kulturelle Arbeit.

Dettighofen, mit 1100 Einwohnern eine der kleinsten Gemeinden im Landkreis Waldshut, hat seit vielen Jahren eine musikbegeisterte Bevölkerung. Immerhin leisten fünf Gesangvereine und ein Musikverein, die alle im wöchentlichen Rhythmus ihre Proben absolvieren, kulturelle Arbeit in der Gemeinde. Darüber hinaus werden die Gesangvereine von einheimischen Kräften geleitet. Die Mitglieder des Gemischten Chors trafen sich im Gasthaus „Löwen“ zur 147. Hauptversammlung. Das Hauptanliegen: neue Mitglieder gewinnen.

Eingangs sang der Chor zum Auftakt die Lieder „Rock My Soul“ und ein „Irisches Liebeslied“ unter der Leitung von Brigitte Moser. Die Vorsitzende Eveline von Rabenau dankte für die vielen Aufgaben, die gemeinsam bewältigt wurden. Sie hob verschiedene Auftritte hervor, wobei das Kirchenkonzert in Baltersweil in der Vorweihnachtszeit mit dem Feuerwehrchor und dem Musikverein Dettighofen ein Höhepunkt war. Der Gewinn aus dem Konzert wurde als Spende weitergereicht.

Der Probenbesuch sank um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf nun 80 Prozent. Nie gefehlt hatten Alfred Gleichauf und Albert Moser. Ihnen wurde mit je zwei Flaschen Wein für den Einsatz gedankt. Die drei Sängerinnen, die von Auswärts kommen, erhielten je eine Flasche Sekt für ihre weite Anreise. Der Chor konnte um eine Sängerin und einen Sänger auf 25 Mitglieder aufgestockt werden.

Schriftführerin Angelika Hauser brachte das Jahresgeschehen detailliert in Erinnerung. Sie erwähnte unter anderem das Frühlingskonzert, das Sommersingen auf dem Käppele und das Kirchenkonzert mit dem Projektchor in Baltersweil sowie einige auswärtige Auftritte. Von einem guten Kassenbestand berichtete Christian Kech.

Chorleiterin Brigitte Moser bedankte sich bei den Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit, wünschte sich aber, dass die beiden Neuzugänge Karin Bentele und Egon Peter nicht die einzigen bleiben. Aus der Mitte der Mitglieder wurde der Wunsch nach neuer, modernerer Einheitsbekleidung geäußert. Darüber soll in einer der nächsten Sitzungen beraten und eventuell entschieden werden. Bürgermeisterin Marion Frei sagte den Chormitgliedern Dank für die kulturelle Arbeit, die auch der Imagepflege der Gemeinde zugutekomme.