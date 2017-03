Dettighofen Werkzeugklau auf Baustelle

Werkzeug im Wert von etwa 3000 Euro ist am vergangenen Wochenend von einer Baustelle in Dettighofen gestohlen worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, ereignete sich der Diebstahl im Bereich der Straße "Kanzelbaum". Eine Holzbaufirma hatte ihr Werkzeug in einem Raum im Erdgeschoss deponiert und den Zugang mit einer Holzplatte verschraubt. Die Täter kletterten über das Gerüst ins Obergeschoss und konnten durch eine Öffnung der Lüftungsanlage in den Lagerraum eindringen. Dort wurden eine Holzkiste aufgebrochen und ein Akkuschrauber sowie eine Handkreissäge entwendet. Außerdem ließen der oder die Täter zwei Verlängerungskabel und ein Gebläse mitgehen. Bereits am Wochenende zuvor waren auf dieser Baustelle zwei Akkuschrauber, ein Ladegerät, ein Strahler und ein Radio gestohlen worden.