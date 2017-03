Dettighofen Vorstand der Blaskapelle Schwarzbachtal Dettighofen wiederwählt

Bei der jüngsten Hauptversammlung konnten die Mitglieder auf ein bewegtes Jahr mit Maikonzert, Oktoberfest in Jestetten und Herbstmesse in Rafz zurückblicken. Sandra El Tawil wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Dettighofen (rim) Klein an Zahl in der Darstellung, aber groß im Auftreten, so stellt sich die Blaskapelle Schwarzbachtal dar. Sie ist seit der Gründung vor 34 Jahren in Dettighofen etabliert. Die 34. Hauptversammlung wurde im Gasthaus „Löwen“ in Dettighofen abgehalten. Vorsitzender Martin Wassmer eröffnete nach der Begrüßung die Hauptversammlung. Ein besonderer Gruß erging an die Ehrenmitglieder Otto Bernhard, Hermann Mülhaupt und Cordula Griesser sowie an den Ehrenpräsidenten Egon Wassmer. "Wir haben ein ereignisreiches Jahr hinter uns gebracht, das erste Jahr mit dem neuen Dirigenten Eugen Straub. Wir sind froh mit ihm einen Dirigenten gefunden zu haben, der wie sein Vorgänger Egon Wassmer Freude an der Musik vermittelt und super zu uns passt“, waren Worte des Vorsitzenden. Es folgte der Bericht der Protokollführerin Sandra El Tawil, die auf das abgelaufene Jahr einging. Außer den wiederkehrenden Tätigkeiten waren herausragend das Maikonzert, die beiden Dämmerschoppenkonzerte auf dem Eichberg und in Baltersweil, die Gestaltung des Gottesdienstes der alt-katholischen Gemeinde auf dem „Käppele“, das Oktoberfest in Jestetten, die Herbstmesse in Rafz und die Feurehr in Lottstetten. Der Kassierer Peter Klee berichtete über eine ausgewogenen Finanzlage, die ihm von den Prüfern bestätigt wurde. Die Probenstatistik wurde von Gottfried Weißenberger geführt, Proben wurden von den 16 Musikern 39 absolviert. Der Probenbesuch betrug im Schnitt 88 Prozent. Heini Pfenninger und Neumitglied Hans-Peter Zuberbuehl hatten nie gefehlt.

Angelangt bei den Wahlen, wurden diese von Bürgermeisterin Marion Frei vorgenommen, die zuvor der Blasmusik Schwarzbachtal für das Engagement und die kulturelle Arbeit dankte. Gewählt wurden Martin Wassmer (Vorstand), Cordula Griesser (Stellvertreter) Peter Klee (Kassierer), Sandra El Tawil (Protokoll), Gottfried Weißenberger (Schriftführer), Heini Pfenninger und Walter Rehm (beide Beisitzer), alle wurden wiedergewählt.

Im Namen des Vereins ernannte deren Vorsitzender Martin Wassmer die Trompeterin Sandra El Tawil zum Ehrenmitglied. Sandra El Tawil ist seit 1992 aktives Mitglied der Blasmusik und war von 1996 bis 2000 stellvertretende Vorsitzende. Von 2001 bis heute ist sie Schriftführerin. „Sie spielt im Verein die Trompete, wie keine andere, bei unzähligen Solis hat sie die Zuhörer mit ihren Darbietungen begeistert und unsere Auftritte bereichert“, sagte Martin Wassmer, und weiter: „Für diese 25 Jahre und den unermüdlichen Einsatz möchte ich mich bedanken und dich zum Ehrenmitglied der Blaskapelle Schwarzbachtal ernennen.“ Er überreichte ihr die Urkunde dazu.

Worte des Dankes richtete der Vorsitzende Martin Wassmer an seine Stellvertreterin Cordula Griesser, die seit Jahren die Organisation für den Verein übernommen hat. Die Ehrung durch den Verein wurde mit einem Blumenstrauß dokumentiert.