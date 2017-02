Klettgau/Dettighofen VdK-Ortsverband Klettgau-Dettighofen ist der zweitgrößte im Kreis

Der VdK-Ortsverband Klettgau-Dettighofen ist der zweitgrößte im Landkreis Waldshut. Seirt 2011 konnte der Verband 40 Prozent mehr Mitglieder gewinnen. An der Hauptversammlung wurde der Vorstand in seinem Amt bestätigt, neugewählt wurde Eva Baumgartner als Schriftführerin.

Der VdK-Ortsverband Klettgau-Dettighofen steigert seine Mitgliederzahlen um 40 Prozent auf nunmehr 220 Mitglieder. Bei den Wahlen an der Hauptversammlung gab es wenig Neuerungen, der Vorsitzender Werner Lüber wurde in seinem Amt bestätigt. Wiedergewählt wurden außerdem Heinz Griesser (stellvertretender Vorsitzender) und Ingrid Büche (Kassiererin). Susanne Weiland wurde für Eva Baumgartner als Schriftführerin gewählt. Renate Huber (Frauenvertreterin) sowie die Beisitzer Hannelore Spitznagel, Hermann Stoll, Agnes Hofmeister und Ursel Förster wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die Wahlen leitete die Kreisvorsitzende Lucia van Kreuningen, die auch die Arbeit lobte.

Im Sozialverband VdK erfahren dessen Mitglieder zahlreiche Hilfen. Mit deren Aufzählungen eröffnete der Vorsitzende Werner Lüber die Hauptversammlung im Gasthaus „Adler“ in Weisweil. Hilfeleistungen bekommen die Mitglieder im Sozialrecht, Sozialrechtschutz, in der sozialpolitischen Interessenvertretung und weiteren Serviceleistungen. In den Beratungsstellen erhalten die Menschen eine qualifizierte Rechtsberatung in Sachen Sozialrecht.

Einen Überblick über die Aktivitäten des Jahres gab Schriftführerin Eva Baumgartner. Ein Vortrag über das Erbrecht war "außerordentlich gut besucht". Es gab weitere aufschlussreiche Ausführungen für die Mitglieder. Teilnehmerstark war der Ausflug nach Tirol und auch das Käppelefest war gut besucht. Auch der Herbstball war ein Erfolg, bedeutete aber auch viel Arbeit. Kritik wurde am Zustand des Bahnhofs in Erzingen geübt, der nicht barrierefrei passiert werden kann.

Die Mitgliederzahl des Ortsverband VdK Klettgau-Dettighofen konnte seit 2011 um 40 Prozent auf 220 gesteigert werden. Dem Kreisverband Waldshut gehören 23 Ortsverbände an. Nach dem Ortsverband Bad Säckingen ist der Ortsverband Klettgau-Dettighofen der größte. Bundesweit gibt es 8000 Ortsverbände mit insgesamt 1,75 Millionen Mitgliedern. 2016 wurde in Tiengen, Bahnhofstraße 12, eine Beratungsstelle eingerichtet. Am 24. Juni feiert der Kreisverband sein 70-jähriges Bestehen.