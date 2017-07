Dettighofen Unfallflucht nach Blechschaden

Nach einer Unfallflucht mit mindestens 2000 Euro Blechschaden sucht die Polizei nach einem Pkw mit Anhänger oder einem Lkw.

Am Mittwoch zwischen 16 Uhr und 19 Uhr streifte der Unfallverursacher in der Albführer Straße einen vor der Rettungswache geparkten Skoda Fabia. Am Unfallort blieben Scherben von Rücklichtern des unfallverursachenden Fahrzeuges zurück. Dieses war vermutlich von der Haupt- in die Albführer Straße eingebogen und müsste ebenfalls sichtbar beschädigt sein. Die Polizei bittet um Hinweise (07751/8316-0).