Sternsinger sammeln in Baltersweil.

Spendensammeln: Jüngst zogen zwei Gruppen, je fünf Kinder und Jugendliche, durch die Ortschaft Baltersweil und Berwangen und erbaten mit Beten und Singen Geldbeträge für Kinderprojekte in Kanja in Afrika. Betreut wurden die Sternsinger von Diana Linden aus Berwangen und Karin Griesser aus Baltersweil. Auf dem Bild sind von links: Johanna Will. Annabell Kaiser, Robin Griesser, Florian Wassmer, Nikolai Will, Aaron Linden, Natalie Ramirez, Lea Griesser, Kai Baumgartner und Tristan Linden. Bild: Erich Dahm