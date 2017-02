Im Kanton Glarus hatten 22 Kinder mit dem Skiclub Baltersweil Stangentraining.

Spaß und Übung im Schnee: 22 Förderkinder nahmen die Einladung des Skiclubs Baltersweil an und waren beim Stangentraining in Elm, Kanton Glarus, dabei. Sie wurden in drei Gruppen von Christian Ramirez , Sebastian Bercher und Wolfgang Metzger betreut. Jede Gruppe war eine Stunde lang an den Stangen, danach ging es ab auf die Piste.